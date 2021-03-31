Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran konuşma: Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen Cumhuriyet Savcısı 46 yaşındaki Mehmet Selim Kiraz için katledilişinin 6. yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

Törene ise şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın konuşması damga vurdu.

Katılımcıları duygulandıran Baba Kiraz şu ifadeleri kullandı:

"SIRTIMIZ YERE GELMEZ"

"6 yıl önce bugün yine burada beraberdik. Ama o gün bizim için ve bütün Türkiye için çok karanlık bir gündü. Fakat Elhamdülillah o gün beraberdik, ondan sonra da beraberdik ve bugün de beraberiz.

Ne mutlu bizim bu beraberliğimize.

Bizler böyle beraber olduktan sonra, ölüsüne ve dirisine böyle saygılı bir milletin ferdi olduktan sonra inşallah sırtımız yere gelmez. Rabbim sizleri muhafaza etsin. Allah sizleri korusun, devletimize, milletimize de zeval vermesin.

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"EVLAT ACISI ÇOK ZOR"

Hakikaten çok zor. Bir evlat acısını Allah kimseye göstermesin ama elbette ki her şeyin bir bedeli vardır. Yani eğer biz bu milletin bir ferdi isek, bu değerli vatanda yaşıyorsak, mutlaka ve mutlaka bir bedeli vardır.

Canımızın ve damarımızdaki kanımızın ne kıymeti vardır?

Bir Mehmet Selim gider ama binlerce Mehmet Selim doğarız.

"HER BİRİNİZİ BİRER SELİM GİBİ GÖRÜYORUM"

Rabbim sizlere zeval vermesin. İnanıyorum, siz de inanın ben her birinizi birer Selim gibi görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim sizlere de zeval vermesin. Sizler olduktan sonra elbette ki bu vatan için biz öleceğiz, yeri geldiği zaman.

Kimse ölmek istemez ama eğer söz konusu vatansa ölüm bizim için şereftir, gururdur, namustur, onurdur.

Ama bu ülkenin birlik ve beraberliğine kasteden o hainler için de, herkes bunu çok iyi bilsin ki ölümdür, korkudur, kabustur."

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GÜNDEM Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni

FOTOĞRAF 8 Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı ve sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü. Kiraz 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi. Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Kiraz, avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı. Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı. Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili kötü haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından verildi. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. İki terörist de olay sırasında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.



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OYNAT 04:12 Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz: Bu millete bir oğlan değil 5 oğlan feda olsun 6 yıl önce Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz DHKP-C terör örgütü üyeleri tarafından makamında şehit edildi.

Kiraz'ın ölüm emrini, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in affettiği DHKP-C'li terörist Hüseyin Fevzi Tekin vermişti. Türkiye şehidini 6. yıl dönümünde rahmetle anarken, Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın, TVNET'in 'Şehit Savcı' belgeselindeki sözleri izleyenleri duygulandırıyor. Baba Kiraz, şehit savcının çocukluğundan bu yana, çalışkanlığını anlatıyor. Mehmet Selim Kiraz'ın öğrencilik döneminde dahi ev bütçesine katkı sağlamak için terzilik yaptığını anlatan Hakkı Kiraz, 'Asla boş durmak istemezdi' dedi. Hakkı Kiraz, ' Bu millet öyle bir millet ki şehit olmak için sıraya girecek, yarışacak bir millet. O kadar asil bir millet ki, bu millet uğruna şehit verildiğinde iftihar ediyorsun. Bu millete bir oğlan değil, 5 oğlan feda olsun' dedi.



Gazeteci Kemal Gümüş'ün o dönemde söyledikleri de dikkat çekiciydi Gümüş, 'DHKP-C'li teröristler görüşmek için CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu istedi. Tanrıkulu gelmiş olsaydı belki bir şeyler değişebilirdi. Teröristler özellikle onu istediler. O da 'geliyorum' dedikten sonra telefonunu kapatmıştı. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yaptığı daha sonra ortaya çıktı.' ifadelerini kullanmıştı.

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OYNAT 06:09 10. Cumhurbaşkanı Sezer'in affettiği teröristlerden bazıları sağ bazıları ölü ele geçirildi Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, teröristlere karşı af yetkisini kullanmakta rekor kırdı. Sezer'in affettiği teröristlerden bazıları Mustafa Demirer, Ökkeş Karaoğlu, Mürşit Aslan, Orhan Gül, Berna ve Okan Ünsal, Cengizhan Pilav, Bekir Sıtkı Keçeci, Hüseyin Fevzi Tekin... Örgüt üyelerinden bazıları çatışmalarda sağ ya da ölü ele geçirildi. Terörist Tekin, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi talimatını verdi. BiP'te paylaş

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