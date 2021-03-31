Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran konuşma: Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti. İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katılan Hakkı Kiraz ise konuşmasıyla herkesi duygulandırdı. Baba Kiraz, “Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız” dedi.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen Cumhuriyet Savcısı 46 yaşındaki Mehmet Selim Kiraz için katledilişinin 6. yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni gerçekleştirildi.
Törene ise şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın konuşması damga vurdu.
Katılımcıları duygulandıran Baba Kiraz şu ifadeleri kullandı:
"SIRTIMIZ YERE GELMEZ"
"6 yıl önce bugün yine burada beraberdik. Ama o gün bizim için ve bütün Türkiye için çok karanlık bir gündü. Fakat Elhamdülillah o gün beraberdik, ondan sonra da beraberdik ve bugün de beraberiz.
Ne mutlu bizim bu beraberliğimize.
Bizler böyle beraber olduktan sonra, ölüsüne ve dirisine böyle saygılı bir milletin ferdi olduktan sonra inşallah sırtımız yere gelmez. Rabbim sizleri muhafaza etsin. Allah sizleri korusun, devletimize, milletimize de zeval vermesin.
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"EVLAT ACISI ÇOK ZOR"
Hakikaten çok zor. Bir evlat acısını Allah kimseye göstermesin ama elbette ki her şeyin bir bedeli vardır. Yani eğer biz bu milletin bir ferdi isek, bu değerli vatanda yaşıyorsak, mutlaka ve mutlaka bir bedeli vardır.
Canımızın ve damarımızdaki kanımızın ne kıymeti vardır?
Bir Mehmet Selim gider ama binlerce Mehmet Selim doğarız.
"HER BİRİNİZİ BİRER SELİM GİBİ GÖRÜYORUM"
Rabbim sizlere zeval vermesin. İnanıyorum, siz de inanın ben her birinizi birer Selim gibi görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim sizlere de zeval vermesin. Sizler olduktan sonra elbette ki bu vatan için biz öleceğiz, yeri geldiği zaman.
Kimse ölmek istemez ama eğer söz konusu vatansa ölüm bizim için şereftir, gururdur, namustur, onurdur.
Ama bu ülkenin birlik ve beraberliğine kasteden o hainler için de, herkes bunu çok iyi bilsin ki ölümdür, korkudur, kabustur."