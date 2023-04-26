Şehit yakınına ettiği küfürle bilinen İYİ Partili Türkkan bu kez de sosyal medyada ağzını bozdu

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili

Lütfü Türkkan