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Gündem

Şehit yakınına ettiği küfürle bilinen İYİ Partili Türkkan bu kez de sosyal medyada ağzını bozdu

Şehit yakına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabında kendisini eleştiren bir vatandaşa, sert bir dille cevap vererek hakaret etti. Türkkan, bu kez sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa "Yavşak" trol derken bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

14:36 . 26/04/2023 Çarşamba
Diğer
Lütfü Türkkan

Lütfü Türkkan

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili
Lütfü Türkkan
, bu kez sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa hakaret etti.


Ağzını yine bozdu

Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu.

Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.

Şehit yakınına da küfür etmişti

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz aylarda da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür etmişti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırılmıştı.



#Lütfü Türkkan
#küfür
#İYİ Parti
#hakaret
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