Şehitlerimizin acısı tazeyken DEM Parti'den ihanet dolu açıklamalar: Sınır ötesi operasyonları durdurun Türkiye'nin Libya'da ve Irak'ta ne işi var?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'den (HDP) ihanet dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Türkiye geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 evladının yasını tutarken PKK yanlısı açıklamalar yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ihanet dolu sözlerini sürdürüyor.
Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hatimoğulları, sınır ötesi operasyonların durdurulmasını isteyerek Türkiye'nin Libya'da ve Irak'ta ne işi olduğunu sordu.
"Sınır ötesi harekatların durdurulmasını istedik"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'yi hedef alan açıklamalarına da tepki gösteren Hatimoğulları şunları söyledi;