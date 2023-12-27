Şehitlerimizin acısı tazeyken DEM Parti'den ihanet dolu açıklamalar: Sınır ötesi operasyonları durdurun Türkiye'nin Libya'da ve Irak'ta ne işi var?

"Bahçeli ve diğerleri, bizleri karanlık odakların hedefleri haline getiren konuşmalar sıraladı. Sizin karşınızda dolandırıcılar, halkını üç kuruşa satacak sizin gibi insanlar yok. Sizin karşınızda bu laflardan korkacak cesaret yoksunu bir parti yok. Şeref ve onurdan payesini almayanlara pabuç bırakmayız. Cürmünüz kadar yer yakarsınız, haddinizi bileceksiniz. Bahçeli’nin konuşmalarından nefret ve kürdü çıkarsanız yazacak bir şey bulamazsınız. Bahçeli oturacak, kendini şeref testinden geçirecek."