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Sel felaketini yaşayan Bangladeş'e taziye mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed Yunus telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.

Semih Bozkuş
18:11 - 27/08/2024 вторник
Güncelleme: 18:48 - 27/08/2024 вторник
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Bangladeş Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Bangladeş Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefonda görüşerek sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bangladeş Geçici Hükümet Başdanışmanı Yunus, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ülkede gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Yaklaşık 5,6 milyon kişinin etkilendiği sel felaketinde hayatını kaybeden 27 kişi için başsağlığında bulunan Erdoğan, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.

geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirten Erdoğan, Muhammed Yunus’a yeni görevinde başarılar diledi.

"Türkiye, yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında"

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bangladeş’te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bangladeş’teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş’in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus’a yeni görevinde başarılar diledi."




#Bangladeş
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Muhammed Yunus
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