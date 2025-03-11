Selamı sabahı kestiler

İkilinin arası, yarıştıkları son kurultayın şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınmasından sonra açıldı. Kılıçdaroğlu söz konusu kurultayla ilgili “Sayın Genel Başkan çıkıp net bir açıklama yapmalı” demişti. En son geçtiğimiz eylül ayında görüşen Özel ve Kılıçdaroğlu arasında yüz yüze temasın yanı sıra telefon trafiğinin de uzun zamandır yaşanmadığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nin organize ettiği programlara katılmaması da iletişim kopukluğunun nedenleri arasında gösteriliyor.