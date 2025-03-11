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Selamı sabahı kestiler

Selamı sabahı kestiler

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu diyaloğu kesti.

İkilinin arası, yarıştıkları son kurultayın şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınmasından sonra açıldı. Kılıçdaroğlu söz konusu kurultayla ilgili “Sayın Genel Başkan çıkıp net bir açıklama yapmalı” demişti. En son geçtiğimiz eylül ayında görüşen Özel ve Kılıçdaroğlu arasında yüz yüze temasın yanı sıra telefon trafiğinin de uzun zamandır yaşanmadığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nin organize ettiği programlara katılmaması da iletişim kopukluğunun nedenleri arasında gösteriliyor.



#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu

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