Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Engin Altay'ın 'hırsız' sözlerine tepki: Ortaya belge koyamıyorsa kendisi suç işliyor!

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış Özel programında Serhat İbrahimoğlu ve Mete Yarar'ın sorularını yanıtladı.

Önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar'a CHP'li Engin Altay'ın "Endişesi olmasın, biz savunma sanayisi ile ilgili projeleri bu iktidardan çok daha güçlü bir şekilde destekleriz. Herhangi bir projenin engellenmesi muhalefetin aklının ucundan bile geçmez, savunma sanayisine hizmet eden projeleri elbette destekleriz ancak hırsızlığa tabii ki müsaade etmeyiz" şeklindeki açıklaması soruldu.

Bayraktar'ın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Açıklamanın ilk kısmıyla ilgili mutabıkız. Biz hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. İlk kısmına her Türk vatandaşının katılması gerekiyor. Şimdi 'hırsızlık' derken acaba bizi mi kastediyor. Velev ki böyle bir şey varsa çıksın, koysun ortaya. Değilse kendisi o ifade ettiği fiili işliyor. Anladığım kadarıyla dünyayı öyle görüyor. Başka birisini kastediyorsa o zaman suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Bulunmuyorsa suçu örtüyor. Birileri böyle bir suç işliyorsa, şayet bildiği halde onu gizliyorsa kendisi suç işliyor.

Bizim bu işi siyasi mecraya çektiğimiz yok. Nedense bize siyasetten taş geliyor. Bunu anlayamıyoruz. Biz dediğim gibi bunun lafını yapmıyoruz. Biz hayatımızı adayarak milli savunma sanayiini, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak şekilde geliştirme için mücadele veriyoruz."

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OYNAT 01:51 Selçuk Bayraktar'dan Engin Altay'ın iddiasına yanıt: Eğer belgelerini ortaya koyamayacaksa kendisi hırsızdır T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, 'Savunma sanayisine hizmet eden projeleri elbette destekleriz ancak hırsızlığa tabii ki müsaade etmeyiz' sözlerine ilişkin konuşan Bayraktar, 'Kimi kast ediyor? Şayet bizi kast ediyorsa o zaman koysun belgelerini ortaya. Eğer belgelerini ortaya koyamayacaksa kendisi öyle. Bizim bu işi siyasi mecraya çektiğimiz yok. Nedense bize siyasetten taş geliyor. Bunu anlayamıyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini TVNET'te değerlendirdi: CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor

OYNAT 00:59 Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kimileri halen T3 Vakfı'nı bilmiyor T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T3 Vakfı'nı bilmemesine atıfta bulunan Bayraktar, 'T3 Vakfı 2017'de kuruldu ve ülkemizi aşan işler yapmaya başladı. Kimileri halen daha ismini bilmese de. Çok önemli değil, ismi bilinsin diye de derdimiz yok. Yaptığı işlerin kıymetini değiştirmiyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:16 Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun gelmesi bizi mutlu etti ama CHP'li vekiller iftira atıyor T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretine ilişkin konuşan Bayraktar, 'Elbette Kılıçdaroğlu'nun gelmesi, bu teknolojileri desteklemesi bizi mutlu eder. Ama kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik bir şekilde CHP'li bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykar'a hem İHA ve SİHA'larımıza iftira attığını görüyoruz. Maalesef biz o samimi tutumu göremiyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:02 Selçuk Bayraktar: Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Türk SİHA'larının üretimindeki önemine değinen Bayraktar, 'Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Paradigma dönüşümünü başlatan Türkler oldu. Bugün insansız savaş uçağı yapmazsak yarın müşterisi olacağız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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