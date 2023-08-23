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Silahlı saldırıda yaralanan genç kız kurtarılamadı

Kırklareli'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

09:46 . 23/08/2023 Çarşamba
DHA
Güler Çınar

Güler Çınar

Kırklareli'
nin
Lüleburgaz ilçesi
Barış Mahallesi'nde geçtiğimiz salı gecesi seyir halindeki otomobile açılan ateşte 15 yaşındaki Güler Çınar, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler Çınar, buradaki müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kız yaşamını yitirdi.

Güler Çınar, Dernek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Üç kişi tutuklandı

Olayın ardından polisin yaptığı çalışmada silahlı saldırıyı düzenledikleri belirlenen O.O., B.Ö. ve F.Y. yakalandı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



#Kırklareli
#silahlı saldırı
#Lüleburgaz
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