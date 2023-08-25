Sincar’a operasyon masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 3 gün süren Irak temasları kapsamında Türkiye ve Irak arasında dönem dönem krize neden olan konular masaya yatırıldı. Irak kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temasları içinde Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesinin de gündeme geldiğini duyurdu. Kaynaklar, Irak ile Türkiye arasında terör örgütü PKK’ya karşı geliştirilecek stratejik iş birliğinde ilerleme sağlandığını belirtti. Sincar’a yönelik olası kara operasyonunun çerçevesini belirleyecek ön görüşmelere de kapı aralandığı bildirildi. MİT’in nokta operasyonlarının ötesine geçmek isteyen Türkiye, örgütün Suriye-Irak sınırındaki koridorunu kesmek istiyor. Bu kapsamda da PKK’nın Suriye kolu olan YPG ile bağlantının sağlandığı Sincar ve çevresinin kritik bir önem taşıyor.

SU KOMİSYONU KURULACAK

Türkiye ile Irak arasında dönem dönem krizlere de neden olan su kaynaklarının yönetimi konusunda kalıcı çözüm için gereken zemin hazırlanıyor. Irak’taki temaslarını sürdüren Bakan Fidan’ın ziyaretinde iki ülke arasında su kaynaklarının yönetilmesinden doğan sorunların çözümüne dönük adımlar gündeme geldi. Bu kapsamda, iki ülke arasında su meselesiyle ilgili daimi bir komisyonun kurulması konusunda anlaşma sağlandı. Bağdat yönetimi, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle Orta Doğu’da baş gösteren kuraklık krizlerine karşı iş birliklerine açık. Ankara ile daimi bir su komisyonun kurulması konusunda uzlaşıldığını aktaran Irak kaynakları, komisyonun Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının kullanımı üzerine çalışacağını ifade etti.

İşbirliğimizin devam etmesini istiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak temasları kapsamında ikili görüşmeler de yaptı. Fidan önce Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Al Abbasi ile Bağdat’ta bir araya geldi. Ardından Erbil’e geçen Fidan, burada da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, KDP Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Mesrur Barzani, Fidan’la görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Barzani, şu ifadeleri kullandı: "Bölgede olan her türlü terörle (PKK) mücadele edebilmek için (Türkiye ile) iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyorum."







