Sındırgı’da 10 dönümlük alana konteyner kent kuruluyor

"Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız yok. İlçe merkezimizde dört bina yıkıldı, üçü daha önce ağır hasarlı olarak boşaltılmıştı. Enkazların temizlenmesine bugün itibariyle başladık. Hastanelerimize 26 vatandaşımız başvurdu, şu anda tedavi gören kimse yok, hepsi taburcu edildi"