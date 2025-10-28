Balıkesir'deki deprem sonrası İstanbul'da uçaklara uyarı

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedilmesinin ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist kontrolü için uçuş trafiği kısa bir süreliğine durdu.

Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörünün ‘Şu anda bir deprem yaşandı, trafikler sırayla pas geçecek” sözleri telsiz konuşmalarına yansıdı. Deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı. O anlar Sabiha Gökçen Havalimanı’nda telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. Hava trafik kontrolünün iniş için sıra bekleyen uçakların pilotlarına, “Şu anda bir deprem oluyor. Şu anda trafikler sırayla pas geçecek. Şu anda kontroller devam ediyor. Şu anda bir süre veremiyoruz, bilgilendirme devam edecek” dedi. Pist kontrolü için yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği dururken, kontrollerin ardından uçuş trafiği normale döndü.