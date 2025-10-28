Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir'de okullar bir gün tatil edildi

Balıkesir'de okullar bir gün tatil edildi

00:2228/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
Tatil kararını Balıkesir Valiliği duyurdu.
Tatil kararını Balıkesir Valiliği duyurdu.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de okullar bugün (28 Ekim) tatil edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."



#Balıkesir
#Sındırgı
#Okul
#Tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir deprem haritası güncellendi: Hangi ilçeler fay hattı üzerinde? İşte riskli ve güvenli ilçelerin listesi