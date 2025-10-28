Yeni Şafak
Balıkesir'de bir saat içinde 26 artçı deprem: İşte son depremlerin büyüklükleri

00:2128/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
AA
Balıkesir'de bir saat içinde 26 artçı deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 23.34 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,2 olmak üzere 26 artçı sarsıntı kaydedildi. İşte Balıkesir'de meydana gelen artçı sarsıntıların büyüklükleri ve son dakika gelişmeleri.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden edinilen bilgilere göre, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.


Bu depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelirken, saat 23.34'e kadar ilçede 26 artçı sarsıntı kaydedildi. Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 22.51'de 4 ve 23.04'te 4,2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.


Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremde Sındırgı'da daha önce boşaltılmış 4 binanın yıkıldığı bildirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde daha önce boşaltılmış 4 binanın yıkıldığı bildirildi.


Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin ardından bölgedeki tarama faaliyetleri sürüyor.


Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, ilçedeki tarama faaliyetlerinin devam ettiğini, ekiplerin sahada olduğunu söyledi.


İlçe merkezindeki 4 binanın yıkıldığı bilgisini veren Koyuncu, şunları kaydetti:


"Binalarda yaşayan kimse yok. Ağır hasarlı olup boşaltılan binalar. 4 bina yıkıldı. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Köylerde de can kaybımız yok ama hasar tespiti devam ediyor. Şu anda ilçede tespit edilen 4 bina var. 3'ü boşaltılmış bina, biri de dükkan. Dükkan da boştu."


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

listesi şu şekilde;

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2025-10-28 00:07:05 39.19528 28.25167 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-28 00:02:48 39.14667 28.25444 10.72 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:59:18 39.22 28.12028 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:59:06 39.20778 28.13389 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:58:12 39.19361 28.20722 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:57:36 39.17306 28.15361 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:55:30 39.18694 28.26028 5.36 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:54:52 39.17917 28.22389 6.06 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:53:40 39.17722 28.22667 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:53:00 39.14639 28.16389 6.95 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:52:18 39.18611 28.22528 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:51:57 39.14861 28.20833 6.71 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:51:02 39.18222 28.23389 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:49:52 39.17278 28.25611 5.93 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:49:14 39.17694 28.17444 5.51 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:47:07 39.18222 28.26028 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:40:06 39.18222 28.11694 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:36:08 39.20861 28.20083 15.03 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:34:22 39.17278 28.12528 23.88 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:32:59 39.20694 28.12444 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:32:15 39.20806 28.14944 5.1 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-27 23:29:12 39.18028 28.25722 6.02 MW 3.9 Sındırgı (Balıkesir)



