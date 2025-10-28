Yeni Şafak
Bakan Memişoğlu: Balıkesir'deki depremde yaralanan 26 kişi taburcu edildi

10:2028/10/2025, Salı
AA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan 26 kişinin, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 kişinin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"


