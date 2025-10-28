Balıkesir depremi sonrası Osman Bektaş'tan çarpıcı uyarı: 4 il 7 büyüklüğünde depremle sarsılabilir

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzman isim, 4 il için 7 büyüklüğüne varabilecek depremler konusunda uyardı. İşte detaylar.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde, 5.9 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İstanbul, Bursa, İzmir ve Manisa’da da hissedilen sarsıntı, endişeye yol açtı. Peki, daha büyük depremi tetikler mi?
Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanırken, yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uşak Deprem Kümesi”ne dikkat çekti.
"KANSER GİBİ BÜYÜYOR"
Şiddetli sarsıntının ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Bektaş, "Uşak Deprem Kümesi kanser gibi büyümeye devam ediyor.
Deprem, 10 Ağustosta olan M 6,1 depreminin oluşturduğu artçı mikro deprem kümesi içinde gelişmiştir.
Deprem güneydoğuya doğru ilerlese de Uşak fay bloğu bütünüyle gerilmeyle yüklenmiştir. Dikkat!" ifadelerini kullandı.
"4 İLDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"
Bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini vurgulayan Bektaş, kırılma eşiğinde olabilecek bazı illere de dikkat çekti.
“MANİSA, BALIKESİR, UŞAK VE KÜTAHYA’DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR”
Bektaş, "Bölgedeki gerilmeyle yüklenmiş fayların yerlerini gösterebilir. Kırılma eşiğinde olabilecek Manisa-Balıkesir-Uşak-Kütahya illeri ve çevresindeki bu faylar 6-7 büyüklüğündeki depremlerle tetiklenebilir" dedi.