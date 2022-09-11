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SİVAS

Sivas'ta feci kaza: 5 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kazada Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır yolu üzerinde meydana geldi. S.Ö. (33) yönetimindeki 38 PF 655 plakalı otomobil Burhan köyü çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yolda çıkarak şarampole devrildi.

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Haber Merkezi İHA
Sivasta feci kaza: 5 yaralı
Sivas

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kazada Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır yolu üzerinde meydana geldi. S.Ö. (33) yönetimindeki 38 PF 655 plakalı otomobil Burhan köyü çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yolda çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan B.Ö.(4), A.S.A.K.(21), GÖ.(32) ve S.E.Ö.(6) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan G.Ö.’nün durumunun ağır olduğu diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir-Ankara yolunda çifte kaza
FOTOĞRAF 7
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi.
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Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı.
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak, takla attı. Sürücü Koç ile yanındaki Pelin Koç (47) ve Damla Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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30 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir kaza daha yaşandı. Ankara'dan İzmir yönüne giden Ufuk Aydoğan (35) yönetimindeki 20 AGM 471 plakalı TIR'ın şoförü yavaşladı.
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Bu sırada arkadan gelen Emrullah Avcı'nın (33) kullandığı 35 AYT 988 plakalı otomobil duramayıp, TIR'a çarptı. Bu kazada da otomobil sürücüsü ile yanındaki 7 kişi yaralandı. Yaralanan Elife Avcı (59) Fatma Sultan Avcı (14), Ahmet Avcı (63) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Emrullah Avcı, Sevcan Avcı (33), Elif Sare Avcı (5), Ebrar Sare (1,5 aylık), Esma Sultan Avcı (2) ise bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Polis, her iki kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı.
İzmir-Ankara yolunda çifte kaza
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı. K

Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
FOTOĞRAF 7
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Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 03 UV 406 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarptı.
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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler kısa sürede bölgeye gelirken, araç sürücüsü E.A. kendisine yardım etmek isteyen trafik polislerine sözlü ve fiziki olarak saldırdı
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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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Yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.A.’nın 238 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 8 ay el konuldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 238 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, polislere saldırdı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.
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