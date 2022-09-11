Sivas'ta feci kaza: 5 yaralı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: Kazayla ilgili konuşmayıp 18 yaşındaki bir kızı günah keçisi ilan etmek fırsatçılıktır

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan TV100'de katıldığı canlı yayında, İstanbul Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasına ve AK Parti'li gencin olay yerinden çektiği videoya değindi. İnan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazayı başkasına ihale etmek için AK Parti'li genci hedef aldığını söyledi: “Bu kaza ile ilgili hiçbir açıklama yapmazken 18 yaşındaki bir kızı günah keçisi ilan etmek çok büyük bir fırsatçılık. Bu videoyu savunmuyorum, bu video üzerinden yapılan fırsatçılığa itiraz ediyorum.” İnan ayrıca AK Parti teşkilatlarını hedef alan İmamoğlu'na, “AK Parti masa başında kurulmuş bir parti değildir, milletin partisidir. AK Parti Gençlik Kolları'na son bir yılda 300 bin genç üye olmuştur” sözleriyle yanıt verdi.