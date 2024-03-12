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Altı ilde altı ayrı organize suç örgütü çökertildi: Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 54 şüpheli yakalandı

Altı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-9” operasyonlarında; İzmir’de Hasan Keser, Kayseri’de Barış Şengül, Manisa’da Ömer Çakır, Muğla’da Yakup Çabuk, Diyarbakır’da Oğuz Sorguç ve Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı altı ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü Üyesi 54 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:14 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 08:21 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Altı ilde eş zamanlı 'Mahzen-9' operasyonları gerçekleştirildi
Altı ilde eş zamanlı 'Mahzen-9' operasyonları gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-9” operasyonlarında; İzmir’de Hasan Keser, Kayseri’de Barış Şengül, Manisa’da Ömer Çakır, Muğla’da Yakup Çabuk, Diyarbakır’da Oğuz Sorguç ve Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı altı ayrı organize suç örgütü çökertildi.


Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 54 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;


📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

📌Nitelikli yağma,

📌Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

📌Kasten yaralama,

📌Ölümle tehdit,

📌Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

📌Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

📌Tefecilik,

📌Çek ve senet tahsilatı,

📌Şantaj,

📌Fuhuşa teşvik,

📌Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.


Operasyonlar sonucu:

📌1️⃣2️⃣ adet ruhsatsız tabanca,

📌4️⃣ adet tüfek,

📌Uyuşturucu imalathanesi ve

📌Çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konuldu.

#MAHZEN-9 operasyonları
#Hasan Keser
#Barış Şengül
#Ömer Çakır
#Yakup Çabuk
#Oğuz Sorguç
#Necat Koç
9 dakika önce
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