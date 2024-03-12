6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-9” operasyonlarında; İzmir’de Hasan Keser, Kayseri’de Barış Şengül, Manisa’da Ömer Çakır, Muğla’da Yakup Çabuk, Diyarbakır’da Oğuz Sorguç ve Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı altı ayrı organize suç örgütü çökertildi.