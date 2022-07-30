Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/3wTQXxB8N4 — Yeni Şafak (@yenisafak) July 30, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Sevgili Ordulular, değerli kardeşlerim, kıymetli hanımlar, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Epeyce ara verdik değil mi? Neredeyse 3 buçuk yıl oldu. Deniziyle, yaylasıyla, yeşiliyle, Ordu'yu özlemişiz. Muhteşem katılımla Ordu da bizi özlemiş. Ordu ile beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Ülke ve millet sevdası yüreğimizde olduğu müddetçe dünyaya sığmayız. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetiyle birlikte Ordu'ya hizmet için 20 yıldır gece gündüz çalıştığımızın şahidi sizlersiniz. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum.

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Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz istikrarsızlığın, güvensizliğin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik. Gençler ben de sizin yanınızdayım. Üstelik bu krizler, öyle krizlerdi ki, sadece elimizdeki avucumuzdaki kaybetmekle kalmaz geleceğimizi de ipotek altına sokardık. Bugün bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz üretimimizle dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil var ama biz bunları aşabilecek güçteyiz.

Hatırlarsanız yıllarca bu ülkeyi tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak, koalisyonlarla siyaseti felç ederek, mezhebi gerilimlerle milli bünyemizi zayıflatarak, ah ah, aramızda benden büyük olan ablalarım var, ağabeylerimiz var. CHP'nin karneyle benzin, ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya, bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok.

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"TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK"

Terörle mücadelede Gabar'da, Tendürek'te, terörün belini kırdık mı? Artık terör diye bir bela var mı? Yardım ve benzeri sinsi görüntüler altında ticaretimizi kısır bıraktılar. Ordumuzu, diplomasimizi, medyamızı kontrol altında tutarak, bizi dört bir yandan kuşatarak adeta esir almışlardı. Rahmetli Erbakan ve Türkeş'in verdiği mücadele bir istikbal mücadelesiydi. Biz de bu büyük davanın son temsilcisi olarak 21 yıl önce sizlerin huzurunuza geldik. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak ayaklarındaki prangalardan kurtarınca gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Bu bunu 18 yaş yaptık. Bunu getiren kim? Biziz. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren iktidar AK Parti iktidarı olmuştur.

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"ARTIK HİZAYA GETİRİLEN BİR TÜRKİYE YOK"

Bu ülkenin sağlık sistemini 20 yılda adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş. Bu ülkenin yoldan havalimanına, temel ihtiyaçlarını 20 yılda karşılamak mümkünmüş. Ordu-Giresun Havalimanı'nı yaptık mı? Biz yaptık. Artık benim Ordulu, Giresunlu kardeşim çok kısa zamanda rahatlıkla Ordu'ya ve Giresun'a gelip gidiyor. Demek ki aşk ile koşan yorulmaz. Biz de bunu yaptık. Ordulu kardeşim rahatlıkla uçağına biniyor, Ordu-Giresun Havalimanı'na geliyor. Demek ki oluyormuş. Bu ülkenin uluslararası itibarını, her alanda 20 yılda zirveye çıkarmak mümkünmüş. Biz tüm bunları nasıl başardıysak, İnşallah bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz. Şu anda ben bu karşımdaki muhteşem katılımı görünce Elhamdülillah diyorum. Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen, her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık, hem de kendi çıkarlarımızı koruma hususunda taviz vermedik.

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2023'e inşallah hedeflerimize ulaşarak atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya, gelecek olduğunu göreceğiz. Yepyeni bir Türkiye'nin inşa edileceğini göreceğiz değil mi? Güzel bir pankart gördüm; fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme. Benim Ordulum böyle işte, haddini bildirmekse bildirir.

"BİZ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIKLARIMIZI ANLATTIKÇA BİRİLERİNİN YÜREĞİ DARALIYOR"

Ordu her geçen gün daha güzel ve daha da güzel olacak. Ordu'dan öyle bir ses verin ki ülkemizin de dünyanın da her yerinden duyulsun. Ordu evlatlarımıza bırakacağımız miras 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Milletimize boyun eğdirme peşinde olanların kursaklarında bırakmaya hazır mısın? Siz ülkenin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıktıkça, sandıkta bu kardeşinize ve ekibine en güçlü desteği verdikçe ne ordu ne büyük ve güçlü Türkiye davası sahipsiz kalacaktır. Biz ülkemize kazandırdıklarımızı anlattıkça birilerinin yüreği daralıyor. Bu daralmanın etkisiyle hazırlıklarını yaptığımız hizmetleri kendi hedefleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Kurumları batırmaktan milleti rezil etmekten başka faydaları görülmemiştir. Bay Kemal SSK başında değil miydi? Batırmadı mı? Oraları ne hale getirdi. Şimdi hastanelerimiz birbirinden güzel. Bir şehir hastanesi de Ordu'ya yapıyoruz.

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KILIÇDAROĞLU'NA 15 TEMMUZ TEPKİSİ: SEN KORKAKSIN

Bizim kendisiyle dalga geçmek için dile getirdiğimiz laflardan medet umuyor. En sonunda Bay Kemal'i kabul etti. Kendisini Bay Kemal'i benimsemiş ki ismi yerine kullanmaya başladı. Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştir. Bir de CHP Genel müdürü unvanını eklemeli. Seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur. Bunların milletin değerleriyle bir ilgileri olmadığı gibi sıkıya gelince kaçıp televizyon seyretmeyi tercih ettiklerini 15 temmuzdan hatırlıyorsunuz değil mi? 15 Temmuz gecesi tankların arasından Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Adam yalancı ya haberim olsa ben beklerdim diyor. 10 binlerce kişi bekliyor. Sen korkaksın.

ORDU'YA 32 MİLYARLIK KAMU YATIRIMI

Son 20 yılda Ordu'ya 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 800 adet derslik yaptık. 4 bin 200 kişilik yurt binaları açtık. 39 spor tesisi inşa ettik. 4.5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 52 sağlık tesisi kazandırdık. 5 sağlık tesisi inşası devam ediyor. 4 bin 495 konut yaparak teslim ettik. 5 alanda kentsel dönüşüm devam ediyor. 6,2 milyar lira olan tünel ve köprülerin olduğu kalan kesimleri de seneye tamamlıyoruz. İlk denize dolgu Ordu-Giresun havalimanını kazandırdık. Dünyada 5 tane var, birisi burası. Bir tanesi de Rize-Artvin. Öyle herkesin yapacağı iş değil bu. Ordu-Giresun havalimanı yolcu sayısı 740 bin olarak gerçekleşti. 3 baraj 4 gölet inşa ettik. 70 taşkın koruma tesisi ile 68 yerleşim yeri taşkın zararlarından koruduk. Çiftçilerimize 4.5 milyar tarımsal destek verdik. 2 organize sanayi bölgesi kurduk. 2 milyar lira prim teşviki verdik. Ordu, Fatsa ve Ünye'ye doğalgaz arzı sağladık.

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