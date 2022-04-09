Malatya'da şiddetli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Duyuruda, depremin yerin 6.72 kilometre derininde meydana geldiği ve çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.

BAKAN KURUM: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Deprem sonrası açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VALİ DUYURDU: OLUMSUZ DURUM YOK

Malatya Valisi Aydın Baruş, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Şu an için olumsuz bir durum yok. Sahada araştırma devam ediyor. Can kaybı ve yaralanma yok. Artçı sarsıntılar devam ediyor, vatandaşlarımız tedbirli olsun." dedi.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA: TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya'ya geçmiş olsun denilirken, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

BİR DEPREM DAHA

Pütürge'de ilk depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.