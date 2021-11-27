Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Müslüme Yağal açıklaması: Kardeşleri devlet korumasında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'la ilgili basın açıklaması yaptı. Bakanlık'tan yapılacan açıklamada, "Basın ve yayın organlarında yer alan, küçük Müslüme’nin ölümü ile ilgili haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denildi.

KARDEŞLERİ KORUMA ALTINA ALINDI

Müslüme'nin kardeşlerinin devlet korunmasına alındığı belirtilen açıklamada, "1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca, Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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ANNE KONUK EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Açıklamada şunlar kaydedildi: Mersin’in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.

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