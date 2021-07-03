Sosyal medya tepki çeken görüntü: Apar topar paylaşımını sildi

Bir anda durdu, bir şey unutmuş gibi geri döndü. Yere, 'Alın temizleyin' der gibi 3- 4 TL bozuk para attı. Sonra şalını atarak, masada oturan kadınlara gülümseyip, gitti. Arkasına bile bakmadı. Şok içinde kaldık. İlk defa böyle bir şey görüyorum diye konuştu.