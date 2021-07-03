Gündem Sosyal medya tepki çeken görüntü Apar topar paylaşımını sildi
KONYA

Sosyal medya tepki çeken görüntü: Apar topar paylaşımını sildi

Konya'da Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze- meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medya tepki çeken görüntü: Apar topar paylaşımını sildi
Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı.

Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla 'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.

DHA

Sosyal medyada tepki toplaması üzerine kişi görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.

DHA


Van'da ekmek fırınında rezalet görüntüler! Hamur ile top oynar gibi oynadı: Cezası kesildi
HAYAT
Van'da ekmek fırınında rezalet görüntüler! Hamur ile top oynar gibi oynadı: Cezası kesildi

Ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler: Hamurla top gibi oynayıp tavana fırlattı
OYNAT 00:38
Ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler: Hamurla top gibi oynayıp tavana fırlattı
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi.

Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamurunu tekmelediği ve tavana fırlattığı hareketler büyük tepki çekti.

Videoyu çeken kişinin, 'Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak' dediği de dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada videoya yorum yapan vatandaşlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.

Hazır döner paketleme çalışanlarından mide bulandıran video
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Hazır döner paketleme çalışanlarından mide bulandıran video
Bir hazır döner markasının paketleme bölümünde çalışan şahıslar, hijyen kurallarını hiçe sayarak dans edip video çekti. Vatandaş sağlığının hiçe sayıldığı o anları sosyal medyadan paylaşanlara tepki yağdı.

Pide fırınında mide bulandıran görüntüler
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Pide fırınında mide bulandıran görüntüler
Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınında sürekli fareler gören vatandaşlar akşam saatlerinde fırının içerisini görüntüledi. Vatandaşın cep telefonu kamerasına fırın içerisinde bulunan farelerin cirit attığı görüntüler yansıdı.


Mide bulandıran olay: Gündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı, maskesini tuvalet kağıdı gibi kullandı
FOTOĞRAF 8
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Olay, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında, kentin en işlek caddelerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki sokakta meydana geldi. Kafelerin bulunduğu sokağa giren kadın, masalarda yemek yiyenlere aldırmadan dizlerini kırıp, eteğini sıyırarak, yere tuvaletini yaptı.
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MASKESİNİ TUVALET KAĞIDI GİBİ KULLANDI <BR> <BR> Bu sırada müşteriler ve kafe çalışanları, olayı şaşkınlıkla izledi. Tuvaletini yaparken, çevredekilere gülümseyen kadın, maskesini ise tuvalet kağıdı gibi kullanarak, yere attı. Kadın, daha sonra toparlanıp, yoluna devam etti.
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YERE DE BOZUK PARALAR BIRAKMIŞ <br> <br> Kafe çalışanı Feyyaz Or, Burada müşterilerimizle ilgilenirken, bir anda hanımefendi geldi. Hiçbir şey söylemedi. Karşı duvarın kenarına çömeldi ve tuvaletini yapmaya başladı. Çok şaşırdık. 2- 3 dakika herkes izledi sonra kalktı, üstünü başını toparladı ve yola devam etti...
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Bir anda durdu, bir şey unutmuş gibi geri döndü. Yere, 'Alın temizleyin' der gibi 3- 4 TL bozuk para attı. Sonra şalını atarak, masada oturan kadınlara gülümseyip, gitti. Arkasına bile bakmadı. Şok içinde kaldık. İlk defa böyle bir şey görüyorum diye konuştu.
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Sokakta mekan işleten Ferhat Karakaya ise Uzun yıllardır Alsancak'ta çalışıyorum. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Sokağın ortasında, öğle vakti, herkesin içinde olmayacak şeyleri yapıyorlar...
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Maskenin düştüğü duruma bak. Maskeyle silip atıyor. İnsanların yoğun olduğu bir zamanda, sürekli insan geçişinin olduğu yerde oluyor tüm bunlar. Bu durum bizi üzdü dedi.
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Öte yandan olayın, sokakta bulunan kafenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının tuvalet ihtiyacını giderip, uzaklaştığı anlar yer aldı.
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Gündüz sokak ortasında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasında
Mide bulandıran olay: Gündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı, maskesini tuvalet kağıdı gibi kullandı
İzmir'in Konak ilçesinde, kafenin sokaktaki masasının yanında dizlerini kırıp eteğini sıyırarak oturan kadın, yanı başında yemek yiyenlere aldırmadan tuvaletini yaptı. Gündüz vakti şaşkınlığa neden olan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.


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