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Oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya Gazzelilere 'çöl faresi' diyerek hakaret etti: Bakanlık harekete geçti

Oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya Gazzelilere 'çöl faresi' diyerek hakaret etti: Bakanlık harekete geçti

14:296/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Filistinlilere hakaret eden tiyatrocu Taha Ulukaya'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi.
Filistinlilere hakaret eden tiyatrocu Taha Ulukaya'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistinlilere yönelik 'çöl fareleri' ifadesini kullanan oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'nın etkinliği için tahsis edilen salonun iptal edildiğini duyurdu. Skandal paylaşım, sosyal medyada büyük tepki toplarken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Bakanlığımızın görev ve yetki alanındaki salonlarda faaliyet göstermesini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Taha Ulukaya adlı şahsa tahsis ettiği salonun iptal edildiğini bildirdi.


Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlenirken, oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya, Gazze için Taksim Meydanı'nı dolduran vatandaşlarla ilgili skandal bir paylaşım yaptı.


Gazzeli mazlumlara 'çöl fareleri' dedi!

Ulukaya paylaşımında
Filistin için yürüyenlerin mide bulandırdığını söyleyerek 'çöl fareleri'
ifadesini kullandı.
Ulukaya,
"Ne Filistin’miş be. Söylemeyim diyorum ama gerçekten artık mide bulandırıyorsunuz. Memleketinde neler oluyor. Ama sen çöl fareleri için yürüyorsun. Güzel. Devam"
dedi.

Vatandaşlardan tepki gecikmedi

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki toplarken bir kişi
"İnsanlığını kaybetmiş bu mahluk devlet tiyatrosunda nasıl yer bulup sahne alabiliyor?"
diyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çağrıda bulundu.

Sosyal medya platformu X'te #TahaUlukayaTutuklansın Hashtagi, gündemde ikinci sıraya yerleşti.


Tepki çeken ifadeler sonrası Ulukaya ile ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu harekete geçti.


'Salon tahsisi iptal edildi'

"Taha Ulukaya’nın soykırım mağduru mazlum bir halka yönelik alçak ifadelerini şiddetle kınıyorum"
diyen Mumcu;
"Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdikleri katliamlarla bir terör devleti olduğunu kanıtlayan işgalici İsrail’in mezalimini yok saymaya çalışan bu kişilerin, Bakanlığımızın görev ve yetki alanındaki salonlarda faaliyet göstermesini kabul etmemiz mümkün değildir.

40 binden fazla sivilin şehit edildiği böylesi bir vahşetin karşısında her sanatçıya düşen vazife masum ve mazlumun sesi, insanlığın vicdanı olmaktır. Bunu beceremiyorsan hiç değilse kararmış vicdanın gibi sessiz kalsaydın.

Batuhan Mumcu ayrıca Taha Ulukaya'nın oyunlarını da iptal ederek "Bizim, fare kadar vicdanı olmayanlara verilecek salonumuz yoktur. Sözde sanatçının oyunu için yapılan salon tahsisi iptal edilmiştir"
açıklamasında bulundu.


Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri: İtalya'da soykırıma karşı çıkanlara polisten coplu ve biber gazlı müdahale

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına Avrupa'dan tepkiler yükseldi. İspanya, Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç, Avusturya ve İtalya'da binlerce kişi sokaklara inerek Filistin'e ve Lübnan'a destek gösterileri düzenledi. Siyonist katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen protesto yürüyüşünde göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak Israil'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yürüyüşte ise arbede yaşandı. İtalyan polisi ellerinde Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan göstericilere cop ve biber gazıyla müdahale etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da da İsrail'in barbarlığına tepki için yapılan yürüyüşte bazı göstericiler gözaltına alındı.


#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Filistin
#Filistin'e destek yürüyüşü
#Gazze

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