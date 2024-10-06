Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına Avrupa'dan tepkiler yükseldi. İspanya, Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç, Avusturya ve İtalya'da binlerce kişi sokaklara inerek Filistin'e ve Lübnan'a destek gösterileri düzenledi. Siyonist katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen protesto yürüyüşünde göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak Israil'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yürüyüşte ise arbede yaşandı. İtalyan polisi ellerinde Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan göstericilere cop ve biber gazıyla müdahale etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da da İsrail'in barbarlığına tepki için yapılan yürüyüşte bazı göstericiler gözaltına alındı.