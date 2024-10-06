Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistinlilere yönelik 'çöl fareleri' ifadesini kullanan oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya'nın etkinliği için tahsis edilen salonun iptal edildiğini duyurdu. Skandal paylaşım, sosyal medyada büyük tepki toplarken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Bakanlığımızın görev ve yetki alanındaki salonlarda faaliyet göstermesini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Taha Ulukaya adlı şahsa tahsis ettiği salonun iptal edildiğini bildirdi.
Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlenirken, oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya, Gazze için Taksim Meydanı'nı dolduran vatandaşlarla ilgili skandal bir paylaşım yaptı.
Gazzeli mazlumlara 'çöl fareleri' dedi!
Vatandaşlardan tepki gecikmedi
Sosyal medya platformu X'te #TahaUlukayaTutuklansın Hashtagi, gündemde ikinci sıraya yerleşti.
Tepki çeken ifadeler sonrası Ulukaya ile ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu harekete geçti.