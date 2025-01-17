Sözlü mülakat tarihe karıştı

MEB, uzun süredir üzerinde çalıştığı sözlü mülakatların kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi tamamladı. "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" dün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle mezun olup öğretmen olmak isteyen adaylar, ilk kez 13 Temmuz 2025’te yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'na (AGS) hazırlanacak. Atama izni verilen kontenjanlar çerçevesinde, sınavda başarılı olan adaylar puan üstünlüğüne göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Yerleştirme işlemleri iki ay içinde tamamlanacak. Milli Eğitim Akademisi’nin Eylül ayında açılacak olması nedeniyle, eski yönetmelik kapsamında son kez mülakatla öğretmen alımı gerçekleştirilecek.





2 TERCİH HAKKI

Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınacak ve adaylara 2 kez tercih hakkı verilecek. Tercihlerine yerleşemeyenlerin ve tercihte bulunmayanların atamaları Bakanlık tarafından kurayla yapılacak.

Milli sporcular, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan hükümler doğrultusunda milli sporcu öncelik durumuna göre hazırlık eğitimine alınacak. Engelli adayları ise EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek.





SINAV IKI OTURUMDA YAPILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) ilişkin konu dağılımını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek.





ÖABT'DE TÜM DERSLER VAR

ÖABT, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi alanlarında yapılacak. Yabancı dil için ise YDS puanları kullanılacak.





AGS'DE 80 SORUYA 110 DAKİKA

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacak. ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi testleri 90 dakika, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.





4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunacak. Buna göre, AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek.



