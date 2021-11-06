Su deşarjı durmalı: Çalışma yapılmazsa Marmara’yı kaybedebiliriz

Meclis Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, yaptıkları çalışmaları ve yazım aşamasında olan raporda öne çıkacak başlıkları Yeni Şafak’a değerlendirdi. Müsilaja yol açan 3 etkenin öne çıktığını, bunların küresel ısınma, Marmara Denizi’nin fiziksel yapısı nedeniyle suyunun durgun olması ve insan kaynaklı kirleticiler olduğunu anlatan Demir, “İnsan kaynaklı kirleticilerin alt başlığında ise şehirden kaynaklanan evsel atıklar, sanayi ve endüstri atıkları, tarım atıkları ile gemiler bulunuyor. Bunları ancak biz engelleyebiliriz” dedi.

GÜNDEM 'Görmediğimiz için rahatsız etmiyor': Müsilaja karşı ileri biyolojik arıtma tesislerinin devreye alınması çağrısı

Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, muhabirimiz Osman Özgan’ın sorularını cevapladı.

SULARIN YÜZDE 40’I FİZİKSEL ARITILIYOR

Marmara’ya günde 5.2 milyon metreküp arıtılmış su deşarj edildiği ve bunların yüzde 40’ının sadece fiziksel arıtmayla gerçekleştiğini aktaran Demir, “Yani Marmara’yı temelde en çok kirleten arıtma türü de budur. Arıtma tesislerinden geçirilen atık sular 40 metre derinlikten denize veriliyor. Ve bu sular denizdeki yosunların ani büyümesine, onların patlamasına, denizdeki ekolojik dengenin bozulmasına neden oluyor” diye konuştu.

ASIL HEDEFİMİZ MEMBRAN ARITMA

Komisyonun hazırlayacağı raporda, atık suların Marmara’ya deşarjının önüne geçilmesinin önemine vurgu yapılacağını belirten Demir, “Bu sular için öncelikli hedefimiz ileri biyolojik arıtma, ama asıl hedefimiz membran esaslı arıtma. Membran esaslı arıtma sayesinde atık sular tamamen dönüştürebiliyor ve içme suyu dahi olarak kullanılabiliyor. Bu sayede deniz deşarjının yapılmasına gerek kalmaz” ifadelerini kullandı.

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ŞARTLAR DEĞİŞMEDİ

Demir, müsilajın oluşmasına sebep olan şartların ortadan kalkmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Eğer gerekli çalışmaları yap-mazsak korkarım Marmara elden gidebilir. Bizim yapmamız gereken iş de tüm bu çalışmalar neticesinde oluşturulacak rapor doğrultusunda kirle-ticilerin önüne geçmek.”

Yüzde 75 oranında İstanbul kirletiyor

Demir, Marmara Denizi’nin kirlenmesinde İstanbul’un yüzde 75-76 oranında etkili olduğunu söyledi. Asıl kirlilik kaynağı olan İstanbul’un atıklarının bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çeken Demir, “En fazla tehlike altına olması gereken bölge İzmit Körfezi idi. Ama Körfez’de kirlilik, kirleticilerin ileri biyolojik arıtma tesisleriyle bertaraf edilmesi nedeniyle, olması gereken düzeyde değil ama, kontrol altına alınmış” diye konuştu.

İBB YARDIMCI OLMADI

Marmara Denizi’ne komşu olan ve Marmara’nın kirlenmesine neden olan 7 ilin belediye başkanlarını davet ettiklerini, İstanbul’dan sadece İSKİ Genel Müdürü’nün geldiğini kaydeden Demir, “Sunumda 16 arıtma tesisine ihtiyaç olduğunu söyledi. 16 tesis için kaynak yaklaşık 10 milyar lira. Ancak İSKİ’nin böyle bir kaynağının olmadığını söyledi” dedi.

Balığa engel değil

Demir, toplanan müsilajın tahlilinin yapıldığını, tehlikeli atık olmadığını ve balıkların yenilmesine engel bir durumun da olmadığını bildirdi. Midye yetiştiriciliğine de destek verilmesi gerektiğini aktaran Demir, “Midye son derece önemli. Adeta deniz suyunu filtreliyor” dedi.

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