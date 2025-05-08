Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Suç makinesi motosiklet çalarken yakalandı: Yaşı 15 sabıka kaydı 40

Suç makinesi motosiklet çalarken yakalandı: Yaşı 15 sabıka kaydı 40

15:568/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Suç makinesi motosiklet çalarken yakalandı: Yaşı 15 sabıka kaydı 40
Suç makinesi motosiklet çalarken yakalandı: Yaşı 15 sabıka kaydı 40

Adıyaman'da, çaldıkları motosikletle önce kameralara, daha sonra ise polis ekiplerine yakalanan şahısların sicili oldukça kabarık çıktı. Henüz 15 yaşındaki B.G.'nin sabıka kaydında 40 adet suç olduğu öğrenilirken, E.K.'nın ise 11 kaydının olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, yaşları 15 olan E.K. ile B.G, Adıyaman Merkez Yunus Emre Mahallesi'nde Yılmaz D.'ye ait park halindeki motosikleti çaldı. Motosikletinin çalındığını fark eden Yılmaz D., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde şahısların hırsızlık yaptığı esnada kameralara yakalandığı tespit edildi. Olay yerinden çalıntı motosikletle kaçan her iki şahıs daha sonra Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürülen 15 yaşındaki şahıslardan E.K.'nın 11, B.G.'nin ise 40 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.


Çalınan motosiklet polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yılmaz D.'ye teslim edildi.


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#Suç kaydı
#Sabıka kaydı
#Yunus Emre Mahallesi
#Motosiklet
#Motosiklet hırsızlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2025 Milli Eğitim Akademisi 10 bin öğretmen atama tarihleri