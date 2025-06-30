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Sudan'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'den taziye mesajı

Sudan'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'den taziye mesajı

23:2330/06/2025, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’ın Nil Nehri eyaletinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, göçük altında kalanların en kısa sürede kurtarılması temenni edilirken, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Sudan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulunurken, göçükte mahsur kalanların bir an önce kurtarılması temenni etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve göçükte mahsur kalanların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sudan halkına taziyenin sunulduğu açıklamada, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması temenni edildi.

Sudan'ın kuzeydoğusunda, Nil Nehri ile Kızıldeniz eyaletleri arasında bulunan Huveyd çöl bölgesindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 işçinin de yaralandığı belirtilmişti.


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