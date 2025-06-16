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Zonguldak'ta 2 kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta 2 kaçak maden ocağı imha edildi

14:4416/06/2025, Pazartesi
DHA
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Kaçak maden ocakları, patlayıcı kullanılarak imha edildi.
Kaçak maden ocakları, patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Zonguldak'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 2 ocak, patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan 9 denetimde, 2 maden ocağında kaçak kömür üretimi yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde 3 el yapımı dinamit ve 1 yarı el yapımı dinamit ele geçirildi. Kaçak maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.






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