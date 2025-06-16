Zonguldak'ta 2 kaçak maden ocağı imha edildi

Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan 9 denetimde, 2 maden ocağında kaçak kömür üretimi yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde 3 el yapımı dinamit ve 1 yarı el yapımı dinamit ele geçirildi. Kaçak maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.