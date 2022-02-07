Süleymaniye'nin ruhunu koruyacağız: 'Gerekirse yapıdan vazgeçeriz'

İlim Yayma Vakfı ilk açıklamasında mevcut yerde zaten bir binanın olduğunu, yeni binanın yıkılandan daha küçük olduğunu duyurmuştu.

İlim Yayma Vakfı, Süleymaniye’ye zarar verecek binanın yapımından vazgeçilebileceği, gerekirse tek kat halinde yapılabileceğini duyurdu. İlgili kurum ve kuruluşları üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet eden vakıf, bu vesileyle Anıtlar Kurulu’na Süleymaniye’nin çevresini temizlemek için çağrıda bulundu. Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı’nın yurt binası, tarihi caminin siluetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu. İlim Yayma Vakfı, yeni yaptığı açıklamayla üzerine düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını duyurdu. İlgili kurum ve kuruluşları da üzerine düşen sorumlulukları yapmaya davet eden vakıf, bu vesileyle Süleymaniye’nin etrafının temizlenmesine de öncülük etmek istiyor.

ESKİ YAPIDAN 2 METRE DAHA ALÇAK

İlim Yayma Vakfı’na öğrenci yurdu yapılması şartıyla verilen tartışmalı yapı, eski projede 4 kat olarak yer alıyordu. Vakıf projeyi yüzde 20 oranında küçülttüklerini duyurmuş, buna göre Anıtlar Kurulu’ndan (Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu) onay almıştı. Bu durumda yeni yapılan proje 3 katlı ve eski halinden yaklaşık iki metre alçak. Ancak inşaatın yükselmesiyle birlikte yapının silueti bozduğu tartışmaları başladı. Tartışmalar devam ederken vakfın genel merkezinde bir istişare kurulu toplantısı yapıldı.

ÇOK NET TAVIR KONULDU

Ülkenin önünü açacak insanların yetiştirilmesine katkı sunan bir kurumun Süleymaniye gibi İstanbul’un ruhunu temsil eden bir mabedi gölgede bırakabilecek, ona zarar verebilecek bir inşaat faaliyeti yapmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Çok net bir tavır konularak, Süleymaniye’ye zarar verecek bir binanın yapımından vazgeçilebileceği, gerekirse tek kat halinde yapılabileceği kararı verildi.

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GÜNDEM Süleymaniye'de silüet tartışması

ANITLAR KURULU’NA ÇAĞRI

İlim Yayma’nın yurt binasından bir veya iki kat daha feragat etmesi sorunun çözümüne yetmiyor. Anıtlar Kurulu’nun hukuki bir karar alarak projeyi onaylaması gerekiyor. İlim Yayma Vakfı, bu bina vesilesiyle Süleymaniye Külliyesi ve çevresinin temizlenmesine de öncülük etmek istiyor. Bu durumda top Anıtlar Kurulu’nda. İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı açıklamaya nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Anıtlar Kurulu, hem vakfın binasının Süleymaniye Camii’ne zarar gelmeyecek bir şekilde tasarlanması konusunda hem de Süleymaniye’nin etrafının temizlenmesinde önemli bir karar alması gerekiyor.

İlk yapı 4 katlıydı. Vakıf projeyi yüzde 20 küçültüp 3 kata düşürdü. Yükseklik de 2 metre kadar azaldı.

Önce biz kabul etmeyiz

İlim Yayma Vakfı’nın kamuoyu açıklaması, bu kararlılığı net olarak ortaya koyuyor. “Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur” vurgusunun yapıldığı açıklamada şunlar kaydedildi: “Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakârlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz. Vakfımızın bu çağrısının Süleymaniye Külliyesi ve çevresine ilişkin imar planı ve yenileme avan projelerinin tadilatına öncülük yapması ve Süleymaniye bölgesinde üçüncü kişilerce yapılacak yeni inşaatlara iyi bir örnek olması temennisiyle…”

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