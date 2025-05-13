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'Sur cinayeti' davasında çarpıcı gelişme: Aile karara itiraz etti

'Sur cinayeti' davasında çarpıcı gelişme: Aile karara itiraz etti

10:0713/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Aile karara itiraz etti.
Aile karara itiraz etti.

İstanbul’da geçen yıl yaşanan dehşet verici ‘Sur cinayeti’ davasında aileyi kahreden bir gelişme yaşandı. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından katil zanlısı Semih Çelik hakkında verilen "ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer yok" kararı, ailenin tepkisini çekti. Aile, karara itiraz ederek, etkin bir soruşturma yapılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2024’te verdiği kararla,
Semih Çelik’in ölmesi nedeniyle soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.
Ancak, Ayşenur Halil’in ailesi, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğünü belirterek, olayla ilgili kritik dijital delillere ulaşılmadığını vurguladı. Aile avukatı Betül Zağlı Topal, Ayşenur Halil’in
cep telefonunun açılmadığını
, bu durumun cinayetin aydınlatılmasında önemli bir eksiklik olduğunu ifade etti.

‘Katil planlı hareket etti’

Ailenin itiraz dilekçesinde, şüpheli Semih Çelik’in bilgisayarındaki verilerin cinayet öncesinde silindiği, bu durumun Çelik’in planlı hareket ettiğine dair güçlü bir gösterge olduğunu belirtildi. Ayrıca, Çelik’in olay günü telefonla görüşmeler yapmasına rağmen, olay yerinde telefonunun bulunamaması dikkat çekmişti.

Telefon ve üçüncü kişiler ile ilgili araştırma eksikliği

Aile, özellikle Ayşenur Halil’in kaybolan telefonunun bulunamamasının ve telefon şifresinin çözülememesinin olayın aydınlatılması için kilit önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca, olayla bağlantılı olabilecek üçüncü kişilerin soruşturulmadığı ve olay yerindeki kamera kayıtlarının yeterince incelenmediği de dilekçeye eklenen bir diğer önemli noktayı oluşturdu.


‘Etkin soruşturma talep ediyoruz’

Ayşenur Halil’in ailesi, soruşturmanın daha etkin bir şekilde yürütülmesini, takipsizlik kararının kaldırılmasını ve olayla ilgili tüm delillerin detaylı şekilde incelenmesini istedi. Aile, cinayetlerin aydınlatılması adına tüm bilgilerin ışığa çıkarılmasını bekliyor.


Sur cinayeti davasında verilen bu karar, hem toplumu hem de mağdur ailesini derinden etkiledi. Ailenin avukatı, "Bu cinayetin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için her türlü çabayı sarf edeceğiz" diyerek, adaletin peşini bırakmayacaklarını belirtti.



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