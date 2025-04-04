Sus payı PM üyeliği

CHP’de kurultay öncesi tek gündem Parti Meclisi (PM). CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM listesine yoğunlaştı. Özel kurultaya blok liste ile girmek isterken, muhalifler ise çarşaf liste ile girilmesi için baskı yapıyor. PM listesinin son dakikaya kadar sızmaması için parti içinde önlem alındığı, Özel’in listeyi çok kısıtlı bir ekiple hazırladığı öğrenildi. Listede 3'te 1 oranında değişim bekleniyor. Özel’e yakın partililer, parti içeyrisindeki muhalif isimlerin de listeye girmesini önerdi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’na yakın olan ancak son dönem eskisi kadar görüşmeyen Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı gibi isimlerin PM’ye alınıp, Kılıçdaroğlu kanadından gelecek eleştirilerin önüne geçilmesi planlanıyor. PM’de etkinliği olmayan ama sırf Genel Merkez'e yakın oldukları için listeye giren isimlere bu dönem şans verilmeyecek. Aylin Nazlıaka, Gamze Taşçıer ve Sevgi Kılıç’ın listeye alınmaması, listeye gireceği öne sürülen Umut Akdoğan’ın da liste dışı kalacağı belirtiliyor.