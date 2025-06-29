Susurluk'ta brandasını düzeltmek için yol kenarına park eden kamyona otomobil çarptı: 4 ölü

Balıkesir-Bandırma Karayolu Ümiteli Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, brandasını düzeltmek için yol kenarına park eden kamyona çarpan otomobildeki İbrahim Çetin (49), Yılmaz Aydın (32) ve kamyon sürücüsü Bekir Kurt (50) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan İbrahim İnal (44), kaldırıldığı Susurluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnal'ın da yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı.