Şuurunu kaybetti: 500 bin liralık tazminat davası

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP’li belediyelerde patlak veren yolsuzluk skandallarıyla köşeye sıkışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, iyice şuuru bozuldu. Hesap vermek yerine vurguncuların taşeronluğuna soyunan Özel, seviyesizce bir üslupla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Her fırsatta dış basına Türkiye’yi şikayet eden, yabancı misyon temsilcileri ile 5 dakika görüşebilmek için kameralar önünde yalvaran CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ABD Başkanı Trump’tan meşruiyet istemekle suçladı.





İFTİRA MİTİNGİ

Önceki gün Partisi’nin Beykoz mitinginde konuşan Özel, şu hezeyanlarda bulundu:

“Erdoğan - Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump’tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığıyla tehdit edilmekte, Trump’ın oğluyla pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika’ya peşkeş çekmekte, Amerika’dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır.” Özel’in seviyesiz üslubuna sert tepkiler geldi.





500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, ifadelerin yakışıksız, akıl dışı ve mesnetsiz olduğunu belirterek Özgür Özel’e Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını ifade etti. Aydın, konuyla ilgili ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.





İFTİRA ÜRETİM MERKEZİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özel’in açıklamalarının bir kere daha siyasi alanın dışına çıktığını belirtti. Özel’in siyaset yapmadığını, “iftira üretim merkezi” olarak çalıştığını ifade eden Çelik, “Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir” değerlendirmesinde bulundu.



