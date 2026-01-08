CHP'liler Gebze'de metro inşaatı nedeniyle taşınan Atatürk heykeli yüzünden olay çıkardı

CHP adına konuşan bir yetkili, "Gebze'de bir gece operasyonunda yangından mal kaçırır gibi Atatürk heykeli çalınmak üzereyken burayı bastık. Biz bu araçların buradan çıkmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Anıtların geri konulması için gerekirse burada günlerce eylemimizi sürdüreceğiz." dedi. En Son Haber'e göre daha sonra meydana gelen CHP Milletvekili Nail Çiler de ekiplere tepki gösterdi. Çiler, "Gebze hak etmiyor. Siz o koltukları hak etmiyorsunuz. Yeri geldiği zaman gerekli cevap verilecek." dedi.