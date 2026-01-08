Yeni Şafak
CHP'liler Gebze'de metro inşaatı nedeniyle taşınan Atatürk heykeli yüzünden olay çıkardı

CHP'liler metro inşaatı sebebiyle taşınan heykel yüzünden ekiplere zorluk çıkardı.
Gebze'de metro çalışması nedeniyle Atatürk anıtının kaldırılmasına tepki gösteren CHP'liler, anıtın kaldırılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

Gebze'de devam eden metro çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı, ekiplerce bölgeden kaldırılmak istendi. Vinçlerle anıtın kaldırılıp kamyonlara yüklendiğini gören CHP'li yönetici ve partililer, hemen meydana akın etti. Heykellerin geri yerleştirilmesini isteyen CHP'liler, heykeller geri yerleştirilinceye kadar eylem yapacaklarını söyledi.




"GERİ YERLEŞTİRİLENE KADAR BURADAYIZ"

CHP adına konuşan bir yetkili, "Gebze'de bir gece operasyonunda yangından mal kaçırır gibi Atatürk heykeli çalınmak üzereyken burayı bastık. Biz bu araçların buradan çıkmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Anıtların geri konulması için gerekirse burada günlerce eylemimizi sürdüreceğiz." dedi. En Son Haber'e göre daha sonra meydana gelen CHP Milletvekili Nail Çiler de ekiplere tepki gösterdi. Çiler, "Gebze hak etmiyor. Siz o koltukları hak etmiyorsunuz. Yeri geldiği zaman gerekli cevap verilecek." dedi.


Bu sırada CHP'liler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." sloganları attı. Bazı CHP'liler, Atatürk Anıtı'nın taşınmasındansa metro inşaatının başka yere kaydırılmasını istedi.





