AK Parti döneminde yapılan proje Ankara’yı kurtardı: Yavaş’ın 'zehirli' dediği hat bugün kentin can damarı

Ankara’da yaşanan kuraklık riski ve şebeke arızaları, yıllar önce hayata geçirilen Kızılırmak–Kesikköprü İsale Hattının bugün başkentin “can damarı” haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. CHP’li Mansur Yavaş yönetiminin geçmişte “zehirli”, “gereksiz” ve “ölü yatırım” olarak nitelendirdiği proje, bugün Ankara’nın susuz kalmamasını sağlayan temel kaynak olarak kullanılıyor. Bir dönem projenin iptali için kamuoyu oluşturan isimlerin, bugün aynı hattan gelen suya muhtaç kalması siyasetin gündemine oturdu.
Dünya rekoru kırdık, onlar karalama yarışına girdi
Projeyi hayata geçiren dönemin ABB Başkanı Melih Gökçek, yaşanan tabloya sert sözlerle tepki gösterdi. Kızılırmak Suyu Projesi’nin bir mühendislik başarısı olduğunu vurgulayan Gökçek, inşa sürecini şu sözlerle anlattı:
- “Hattı tam 128 kilometre, toplamda ise 384 kilometrelik üç ayrı hat olarak planladık. Projede toplam 1.000-1.200 kişi çalıştı. Bu devasa işi yedi buçuk ay gibi imkânsız görülen bir sürede bitirerek dünya rekoru kırdık. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri’nden bu başarımız için özel ödül aldık.”
Gökçek, Ankara susuz kalmasın diye çalıştıklarını belirterek, o dönemde yürütülen eleştirilere de dikkat çekti:
- “Biz Ankara susuz kalmasın diye canla başla çalışırken, Mansur Yavaş ve ekibi ‘Bu su zehirli, bu su içilmez, bu para çöpe gidiyor.’ diyerek halkı korkutmaya çalıştılar. Çamlıdere’den gelen suyla bütün ihtiyacımız karşılanacak dediler. Ben buna inanmadım. Bu yüzden Kızılırmak Hattı’nı yaptım. Bugün haklı olduğum ortaya çıktı. Bugün ise o ‘zehirli’ dedikleri suya muhtaçlar. Bu hat Ankara’nın istikbalidir. Bugün Ankara susuz kalmadıysa bunun sebebi Kızılırmak’tır.”
Hani zehirliydi? Neden yeni borular döşüyorsun?
Mansur Yavaş’ın geçmişte projeyi “2050 yılının işi, belediye için kayıp” olarak nitelendirdiğini hatırlatan Gökçek, mevcut yönetimin bugün hatta ilave kapasite için adım atmasını sert sözlerle eleştirdi:
18 yıl önceki krizden bugüne
Ankara, yaklaşık 18 yıl önce de ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalmış, çözüm olarak Kesikköprü Barajı’ndan alınan su rekor sürede inşa edilen isale hattıyla kente ulaştırılmıştı. Proje, Ankara’nın yanı sıra Türkiye’nin en büyük şehirler arası su transfer projelerinden biri olarak kayda geçmişti.
“Bu su zehirli” diyenler bugün aynı suya muhtaç
Kızılırmak Suyu Projesi’nin yapım sürecinde en sert muhalefeti yürüten isimlerin başında Mansur Yavaş geliyordu. Yavaş, MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde Çubuk’ta yaptığı konuşmada, “Çamlıdere’den verilen su 80 gün sonra biterse, Kesikköprü’den gelen su ile paçal yapılacak su bulunmayacak. O zaman sağlıksız Kızılırmak suyu direkt Ankaralılara verilecek. Ankara’nın sağlığıyla oynanıyor” ifadelerini kullanmıştı.
Yavaş’tan U dönüşü
2019 yerel seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında ise Kesikköprü Hattı için, “Kızılırmak 2050 yılının projesiydi. Belediye için kayıptır, gereksizdir” demişti. Aynı dönemde bazı CHP milletvekilleri de Kızılırmak suyunun “çok sayıda zehirli kimyasal içerdiğini” iddia ederek projeye karşı açıklamalar yapmıştı. Gelinen noktada ise, yıllarca “zehirli” denilerek eleştirilen Kızılırmak–Kesikköprü İsale Hattı’nın, Ankara’nın susuz kalmamasını sağlayan temel kaynak olarak kullanılması, Mansur Yavaş yönetiminin geçmiş söylemleriyle bugünkü uygulamaları arasındaki çelişkiyi yeniden gündeme taşıdı.