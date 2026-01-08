AK Parti döneminde yapılan proje Ankara’yı kurtardı: Yavaş’ın 'zehirli' dediği hat bugün kentin can damarı

“Dün ‘lüzumsuz’ diyen adam, bugün sıkışınca hattın kapasitesini sonuna kadar kullanmaya başladı. Ankara’ya gelen günlük suyun en az 600 bin metreküpü, yani yarısı benim yaptığım Kesikköprü’den geliyor. İşin en trajikomik yanı ise şu, Mansur Yavaş kalktı, mevcut hatta boru ilave etmek için yeni bir ihale yaptı. Hani su zehirliydi? Hani bu su içilmezdi? Madem kötüydü neden yeni borular döşüyorsun? Adamda hiç ama hiç yüz yok.”