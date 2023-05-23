Talas’tan Elbistan’a dayanışma ziyareti

Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Yalçın, “Sizler gibi depremi yaşamış insanların karşısında konuşmak zordur. Allah, o acıyı bir daha göstermesin. Depremin ilk anından itibaren size hizmet etmeye çalıştık. Sizlere harcadıklarımızı, sizler için yaptığımız işleri söylemek aklımızın ucundan bile geçmez. Hepsi helali hoş olsun. Hatta burada konteyner kenti bitirip giderken ‘siz hakkınızı helal edin’ dedik. Yapılanlar kardeşin kardeşe söyleyeceği şeyler değildir” dedi.