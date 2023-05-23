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Talas’tan Elbistan’a dayanışma ziyareti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Elbistan’da inşa edilen Talas Kent Yaşam Alanı’nda Elbistanlı depremzedelerle bir araya geldi.

04:00 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Talas Belediyesi, Elbistan’a dayanışma ziyareti yaptı.

Talas Belediyesi, Elbistan’a dayanışma ziyareti yaptı.

Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Yalçın, “Sizler gibi depremi yaşamış insanların karşısında konuşmak zordur. Allah, o acıyı bir daha göstermesin. Depremin ilk anından itibaren size hizmet etmeye çalıştık. Sizlere harcadıklarımızı, sizler için yaptığımız işleri söylemek aklımızın ucundan bile geçmez. Hepsi helali hoş olsun. Hatta burada konteyner kenti bitirip giderken ‘siz hakkınızı helal edin’ dedik. Yapılanlar kardeşin kardeşe söyleyeceği şeyler değildir” dedi.



#Talas Belediyesi
#Talas Kent Yaşam Alanı
#Elbistan
#Depremzede
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