Tam bir bataklık

Erişim engeli getirilen siteler kısa sürede yeni alan adlarıyla yeniden yayına girerken, “yüksek oran”, “kolay kazanç” ve “bonus” gibi vaatlerle binlerce kişiyi tuzağa düşürüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahis Avukatı Özer Alişan Ekren, yasa dışı bahis ağlarının yalnızca kumar değil aynı zamanda para aklama, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj gibi suçları da besleyen organize yapılar haline geldiğini söyledi. Ekren, bu sistemlere dahil olanların yalnızca oynayanlar olmadığını, hesap kiralayan ya da para transferine aracılık eden kişilerin de ağır cezalarla karşı karşıya kalabildiğini vurguladı.

PARA HAREKETLERİ İZLENİYOR

Ekren’e göre, soruşturmalar çoğunlukla para hareketleri üzerinden başlıyor. Yasa dışı bahis oynayanlara 5 bin ile 20 bin TL arasında para cezası uygulanırken; IBAN kullandırma, para transferine aracılık etme ya da sisteme erişim sağlama gibi eylemler 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Ayrıca yasa dışı sitelerde kazanılan paranın hukuken talep edilemeyeceğini, bu alacakların “eksik borç” sayıldığını belirtti. Son dönemde yaygınlaşan “kartını kirala, payını al” tekliflerinin büyük risk taşıdığını ifade eden Ekren, bu yöntemle kişilerin farkında olmadan suç örgütlerinin parçası haline geldiğini söyledi. Bu hesapların dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlarda da kullanılabildiğini, kullanıcıların ağır ceza mahkemelerinde yargılanma ihtimali bulunduğunu ekledi.

KUMARIN SONU YOK

28 yaşındaki Can G, yakın çevresinin etkisiyle başladığı yasa dışı bahiste kısa sürede büyük borç batağına sürüklendiğini anlattı. Sitelere üye olmanın kolay olduğunu fakat para kazanmanın neredeyse imkânsız olduğunu söyleyen Can, 250 bin TL’yi aşan bir borca girdiğini söyledi. Cebinde para olmadığı halde kredi kartları ve ek hesaplarla bu döngüyü sürdürdüğünü söyleyen Can G., sosyal hayatının çöktüğünü ifade etti. En yakın arkadaşının uyarısı sayesinde bıraktığını söyleyen Can, “Bu işin sonu yok, insanı içine çektikçe çekiyor” diyerek uyarıda bulundu.















