Borsa manipülasyonuna operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılıp yapay artış veya düşüşlere sebebiyet verilerek yatırımcıların zarara uğratıldığını tespit etti. Başsavcılık tarafından Uşak Seramik AŞ hisselerinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen Çiğdem Meto, Ömer Hayati Kondu, Ali Kondu, Zeynep Feyza Kasımoğlu, Yankı Özbek ve Necmi Meto isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.