Aralık 2025 temettü takvimi açıklandı: Hangi şirket ne kadar kar payı dağıtacak? İşte tarihler ve tutarlar

00:0629/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Borsa İstanbul’da yılın son temettü dönemi başlıyor. Aralık 2025’e girilirken Ford Otosan, BİM, Turkcell, Tekfen Holding ve Ebebek’in de aralarında bulunduğu 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacağını duyurdu. Yayınlanan yeni takvime göre ödemeler 2 Aralık’ta başlayıp yılın son gününe kadar devam edecek. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında. İşte Aralık 2025’in güncel temettü takvimi…

Borsa İstanbul’da temettü dönemi hız kesmeden sürüyor. 2025 Aralık ayında Ford Otosan’dan BİM’e, Turkcell’den Tekfen Holding’e kadar pek çok büyük şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Toplamda 20 şirketin ödeme yapması beklenirken, tarih ve tutarlar yatırımcıların yakın takibinde.

2025 Aralık’ta hangi şirketler temettü ödeyecek?


Aralık ayının güncel temettü takvimi yayımlandı. 1-31 Aralık tarihleri arasında Borsa İstanbul’da işlem gören 20 şirket sırayla nakit kar payı dağıtacak. Listede sanayi devlerinden perakende şirketlerine, GYO'lardan teknoloji firmalarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.


Aşağıda şirket bazlı net temettü tutarları ve ödeme tarihleri yer alıyor.



Aralık 2025 temettü takvimi


Şirket Adı: Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: BVSAN

Temettü (Net): 0,8165 TL

Ödeme Tarihi: 02.12.2025


Şirket Adı: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.


BIST Kodu: FROTO

Temettü (Net): 5,1425 TL

Ödeme Tarihi: 03.12.2025

Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.


BIST Kodu: GOLTS

Temettü (Net): 4,2500 TL

Ödeme Tarihi: 05.12.2025

Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.


BIST Kodu: ELITE

Temettü (Net): 0,0425 TL

Ödeme Tarihi: 05.12.2025

Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.


BIST Kodu: MTRYO

Temettü (Net): 0,0518 TL

Ödeme Tarihi: 08.12.2025

Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.


BIST Kodu: ATLAS

Temettü (Net): 0,0288 TL

Ödeme Tarihi: 08.12.2025

Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş.


BIST Kodu: LIDER

Temettü (Net): 0,1212 TL

Ödeme Tarihi: 11.12.2025

Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.


BIST Kodu: EBEBK

Temettü (Net): 0,4250 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


BIST Kodu: BEGYO

Temettü (Net): 0,0215 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.


BIST Kodu: PSDTC

Temettü (Net): 1,4558 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.


BIST Kodu: BIMAS

Temettü (Net): 4,2500 TL

Ödeme Tarihi: 17.12.2025

Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.


BIST Kodu: ALKLC

Temettü (Net): 0,0069 TL

Ödeme Tarihi: 22.12.2025

Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.


BIST Kodu: OBAMS

Temettü (Net): 0,1781 TL

Ödeme Tarihi: 22.12.2025

Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.


BIST Kodu: SDTTR

Temettü (Net): 0,0727 TL

Ödeme Tarihi: 24.12.2025

Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD


BIST Kodu: TCELL

Temettü (Net): 1,5455 TL

Ödeme Tarihi: 26.12.2025

Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.


BIST Kodu: TKFEN

Temettü (Net): 0,2820 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.


BIST Kodu: KTSKR

Temettü (Net): 5,5435 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.


BIST Kodu: VSNMD

Temettü (Net): 0,3312 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Şirket Adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.


BIST Kodu: MEDTR

Temettü (Net): 0,0714 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.


BIST Kodu: RGYAS

Temettü (Net): 1,3935 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

