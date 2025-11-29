Aralık 2025 temettü takvimi açıklandı: Hangi şirket ne kadar kar payı dağıtacak? İşte tarihler ve tutarlar

Borsa İstanbul’da yılın son temettü dönemi başlıyor. Aralık 2025’e girilirken Ford Otosan, BİM, Turkcell, Tekfen Holding ve Ebebek’in de aralarında bulunduğu 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacağını duyurdu. Yayınlanan yeni takvime göre ödemeler 2 Aralık’ta başlayıp yılın son gününe kadar devam edecek. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında. İşte Aralık 2025’in güncel temettü takvimi…

Borsa İstanbul'da temettü dönemi hız kesmeden sürüyor. 2025 Aralık ayında Ford Otosan'dan BİM'e, Turkcell'den Tekfen Holding'e kadar pek çok büyük şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Toplamda 20 şirketin ödeme yapması beklenirken, tarih ve tutarlar yatırımcıların yakın takibinde.

2 /22 2025 Aralık’ta hangi şirketler temettü ödeyecek?

Aralık ayının güncel temettü takvimi yayımlandı. 1-31 Aralık tarihleri arasında Borsa İstanbul’da işlem gören 20 şirket sırayla nakit kar payı dağıtacak. Listede sanayi devlerinden perakende şirketlerine, GYO'lardan teknoloji firmalarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Aşağıda şirket bazlı net temettü tutarları ve ödeme tarihleri yer alıyor.



Aralık 2025 temettü takvimi

Şirket Adı: Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. BIST Kodu: BVSAN Temettü (Net): 0,8165 TL Ödeme Tarihi: 02.12.2025



BIST Kodu: FROTO Temettü (Net): 5,1425 TL Ödeme Tarihi: 03.12.2025

BIST Kodu: GOLTS Temettü (Net): 4,2500 TL Ödeme Tarihi: 05.12.2025

BIST Kodu: ELITE Temettü (Net): 0,0425 TL Ödeme Tarihi: 05.12.2025

BIST Kodu: MTRYO Temettü (Net): 0,0518 TL Ödeme Tarihi: 08.12.2025

BIST Kodu: ATLAS Temettü (Net): 0,0288 TL Ödeme Tarihi: 08.12.2025

BIST Kodu: LIDER Temettü (Net): 0,1212 TL Ödeme Tarihi: 11.12.2025

BIST Kodu: EBEBK Temettü (Net): 0,4250 TL Ödeme Tarihi: 15.12.2025

BIST Kodu: BEGYO Temettü (Net): 0,0215 TL Ödeme Tarihi: 15.12.2025

BIST Kodu: PSDTC Temettü (Net): 1,4558 TL Ödeme Tarihi: 15.12.2025

BIST Kodu: BIMAS Temettü (Net): 4,2500 TL Ödeme Tarihi: 17.12.2025

BIST Kodu: ALKLC Temettü (Net): 0,0069 TL Ödeme Tarihi: 22.12.2025

BIST Kodu: OBAMS Temettü (Net): 0,1781 TL Ödeme Tarihi: 22.12.2025

BIST Kodu: SDTTR Temettü (Net): 0,0727 TL Ödeme Tarihi: 24.12.2025

BIST Kodu: TCELL Temettü (Net): 1,5455 TL Ödeme Tarihi: 26.12.2025

BIST Kodu: TKFEN Temettü (Net): 0,2820 TL Ödeme Tarihi: 31.12.2025

BIST Kodu: KTSKR Temettü (Net): 5,5435 TL Ödeme Tarihi: 31.12.2025

BIST Kodu: VSNMD Temettü (Net): 0,3312 TL Ödeme Tarihi: 31.12.2025

BIST Kodu: MEDTR Temettü (Net): 0,0714 TL Ödeme Tarihi: 31.12.2025