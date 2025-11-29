Aralık 2025 temettü takvimi açıklandı: Hangi şirket ne kadar kar payı dağıtacak? İşte tarihler ve tutarlar

Borsa İstanbul’da yılın son temettü dönemi başlıyor. Aralık 2025’e girilirken Ford Otosan, BİM, Turkcell, Tekfen Holding ve Ebebek’in de aralarında bulunduğu 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacağını duyurdu. Yayınlanan yeni takvime göre ödemeler 2 Aralık’ta başlayıp yılın son gününe kadar devam edecek. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında. İşte Aralık 2025’in güncel temettü takvimi…
Borsa İstanbul’da temettü dönemi hız kesmeden sürüyor. 2025 Aralık ayında Ford Otosan’dan BİM’e, Turkcell’den Tekfen Holding’e kadar pek çok büyük şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Toplamda 20 şirketin ödeme yapması beklenirken, tarih ve tutarlar yatırımcıların yakın takibinde.
2025 Aralık’ta hangi şirketler temettü ödeyecek?
Aralık ayının güncel temettü takvimi yayımlandı. 1-31 Aralık tarihleri arasında Borsa İstanbul’da işlem gören 20 şirket sırayla nakit kar payı dağıtacak. Listede sanayi devlerinden perakende şirketlerine, GYO'lardan teknoloji firmalarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.
Aşağıda şirket bazlı net temettü tutarları ve ödeme tarihleri yer alıyor.
Aralık 2025 temettü takvimi
Şirket Adı: Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: BVSAN
Temettü (Net): 0,8165 TL
Ödeme Tarihi: 02.12.2025
Şirket Adı: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
BIST Kodu: FROTO
Temettü (Net): 5,1425 TL
Ödeme Tarihi: 03.12.2025
Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: GOLTS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: ELITE
Temettü (Net): 0,0425 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: MTRYO
Temettü (Net): 0,0518 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: ATLAS
Temettü (Net): 0,0288 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST Kodu: LIDER
Temettü (Net): 0,1212 TL
Ödeme Tarihi: 11.12.2025
Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.
BIST Kodu: EBEBK
Temettü (Net): 0,4250 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: BEGYO
Temettü (Net): 0,0215 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.
BIST Kodu: PSDTC
Temettü (Net): 1,4558 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIST Kodu: BIMAS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 17.12.2025
Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST Kodu: ALKLC
Temettü (Net): 0,0069 TL
Ödeme Tarihi: 22.12.2025
Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: OBAMS
Temettü (Net): 0,1781 TL
Ödeme Tarihi: 22.12.2025
Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
BIST Kodu: SDTTR
Temettü (Net): 0,0727 TL
Ödeme Tarihi: 24.12.2025
Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD
BIST Kodu: TCELL
Temettü (Net): 1,5455 TL
Ödeme Tarihi: 26.12.2025
Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.
BIST Kodu: TKFEN
Temettü (Net): 0,2820 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
BIST Kodu: KTSKR
Temettü (Net): 5,5435 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: VSNMD
Temettü (Net): 0,3312 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: MEDTR
Temettü (Net): 0,0714 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
BIST Kodu: RGYAS
Temettü (Net): 1,3935 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025