Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

13:1626/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 10.920,85 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,68 puan ve yüzde 0,59 artışla 10.920,85 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 53,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,4 ile kimya petrol plastik, en çok düşen ise yüzde 3,68 ile spor olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle risk iştahı artarken BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel günün ilk yarısını alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvurular ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.


#BIST
#BIST100
#Piyasalar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE 2025 SON DAKİKA GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, kimleri kapsıyor?