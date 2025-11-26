Asgari ücret için nefesler tutuldu. 2026 asgari ücret ne kadar olacak? HSBC, Türkiye ekonomisine dair 2026 projeksiyonlarını paylaştı. Raporda asgari ücrete yönelik zam varsayımı dikkat çekti. Buna göre yeni yılda asgari ücretin 26 bin TL’yi aşabileceği öngörüldü. İşte dev bankanın çok konuşulan asgari ücret tahmini...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi ekonomistlerden ve kurumlardan art arda tahminler geliyor.
HSBC’den 2026 Türkiye Ekonomisi Raporu
Küresel bankacılık devi HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin kapsamlı 2026 projeksiyonlarını yayımladı. Raporda enflasyon, döviz kuru ve ücret artışlarına dair önemli öngörüler yer aldı. Banka, yıl sonu manşet enflasyonunun yüzde 32 seviyesinde gerçekleşeceğini, 2026 sonunda ise yüzde 20’ye kadar gerileyeceğini tahmin etti.
Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Senaryosu
HSBC’nin projeksiyonunda dikkat çeken başlıklardan biri de asgari ücret oldu. Raporda, öngörülerin dayandığı üç temel varsayımdan biri olarak asgari ücrete yüzde 20 zam yapılacağı öngörüsü yer aldı. Bu oran gerçekleşirse asgari ücretin 26 bin 584 TL’ye çıkacağı hesaplandı.
Tahminin Dayandığı Temel Varsayımlar
Analistler, bu tahminin üç ana varsayıma dayandığını belirtti...
1- Döviz Kuru
2 - Enflasyon Beklentileri
3 - Fiyat Artışları
26 Bin TL’yi Aşan Tahmin Sosyal Medyada Gündem Oldu
HSBC’nin asgari ücret için öngördüğü yüzde 20’lik artış, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yapılacak yüzde 20'lik artışla asgari ücretin 26 bin TL'yi aşması bekleniyor.
Yeni yıl öncesi masaya gelecek resmi rakamlar merakla beklenirken, bankanın tahmini tartışmaların odağına yerleşti.
HSBC’nin yüzde 20’lik tahmininin yanı sıra farklı zam senaryolarına göre yeni rakamlar da hesaplandı.
İşte %25, %30, %35 ve %40’lık artışlara göre 2026 asgari ücretin olası seviyeleri;
Asgari ücrete % 25 zam gelirse 2026 asgari ücret 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL olacak
Asgari ücrete % 30 zam gelirse 2026 asgari ücret 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL olacak
Asgari ücrete % 35 zam gelirse 2026 asgari ücret yaklaşık 29 bin 899 TL olacak
Asgari ücrete % 40 zam gelirse 2026 asgari ücret yaklaşık 30 bin 996 TL olacak
Gerçekleşen Yıl Sonu Enflasyonu (%32)
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %31-33 aralığına yükseltmesi nedeniyle, gerçekleşmesi beklenen %32'lik enflasyon oranının baz alınması senaryosunda, 2026 net asgari ücret 29 bin 177 TL'ye yükselecek.
Not: Hesaplamalar mevcut net asgari ücret 22 bin154 TL üzerinden yapılmıştır.
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihleri henüz belli olmadı. Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek. 2026 asgari ücret en geç aralık ayının son haftası belli olacak.
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacağını belirterek, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yıllara göre asgari ücret
2025 - 22 bin 104 TL
2024 - 17 bin 002 TL
2023 - (Temmuz-Aralık) 11 bin 402 TL
2023 - (Ocak-Haziran) 8 bin 506 TL
2022 - (Temmuz-Aralık) 5 bin 500 TL
2022 - (Ocak-Haziran) 4 bin 253 TL
2021 - 2 bin 833 TL
2020 - 2 bin 324 TL
2019 - 2 bin 020 TL
2018 - 1 bin 603 TL
2017 - 1 bin 404 TL