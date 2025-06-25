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Tarihi kalede güvenlik amaçlı ıslah çalışması

Tarihi kalede güvenlik amaçlı ıslah çalışması

04:0025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mahalle sakinleri, Vali Ali Çelik’e teşekkür ettiler.
Mahalle sakinleri, Vali Ali Çelik’e teşekkür ettiler.

Hakkari’deki tarihi Mir Kalesi'nde, tehlike oluşturan kaya düşmelerine karşı ıslah çalışmaları başlatıldı. Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi'nde bulunan tarihi Mir Kalesi'nde, tehlike oluşturan kaya düşmelerine karşı ıslah çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 150-200 metre yüksekliğindeki kayalıkların üzerine kurulu olan kalede, son dönemlerde meydana gelen kaya kopmaları üzerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in talimatıyla bölgede güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İl dışından gelen 8 kişilik teknik ekip, kale çevresinde incelemelerde bulunarak tehlikeli bölgelere tel örgü çekme çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri, yağışlı havalarda kayaların yerinden koparak düştüğünü ve bu durumun ciddi risk oluşturduğunu belirterek, bu soruna ilk kez çözüm üretilmesinden dolayı Vali Ali Çelik’e teşekkür ettiler.


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