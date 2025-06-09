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Tarımda lokal kuraklık riski

Tarımda lokal kuraklık riski

Nazife Bardak
04:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
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Arşiv.

Özellikle meyvede hasar bırakan donun ardından kuraklık riski mercek altına alındı. Tarım Bakanlığı'nın saha çalışmasına göre, bazı bölgelerde lokal kuraklık riski mevcut. Ancak nisan yağmurlarının mevsim normallerinin üstünde gerçekleşmesi yüzleri güldürdü.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki kuraklık riskini analiz etti. Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,1°C olurken il geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 140.9 mm ile Hakkari’de, normaline göre en fazla artış yüzde 135 ile Burdur’da kaydedildi. Nisan ayında en az yağışı 27.6 mm ile Karaman ve Şanlıurfa aldı. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 49 ile Hatay’da gerçekleşti. Bazı bölgelerde ise tarımsal kuraklık riski olduğu saptandı.

BÖLGE BÖLGE TABLO

Çalışmada şu bilgiler verildi: "Marmara Bölgesinde nisan ayında alınan yağışlar bölge genelini olumlu etki yapmakla birlikte Çanakkale ilinde (lokal olarak) ve Tekirdağ ilinin genelinde kuraklık riski devam ediyor. Ege Bölgesi'nde, nisan ayında alınan yağışlar bölge genelinde olumlu etki yaptı. Ancak Afyonkarahisar ilinde Şuhut ilçesinde yağış miktarı yetersizliği, İzmir ili genelinde hafif kuraklık etkisi görüldü. Adana, Hatay ve Osmaniye illerinde ise kuraklık riski halen devam ediyor. Burdur ilinde yağışlar olumlu etki oluştursa da Mayıs ayında yağacak yağışların belirleyici olacağı düşünülüyor."

NİSAN YAĞIŞLARI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

İç Anadolu Bölgesi'nde nisan ayında alınan y ağışların olumlu etkisi olduğu belirten rapordaki bilgiler şöyle özetlendi: "Çankırı, Kırşehir, Konya ve Niğde illerinde lokal olarak, Karaman ilinin ise genelinde kuraklık riski devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde Nisan ayında bölge genelinde yağışlar yeterli seviyede seyretti. Tarımsal kuraklık riski bulunmuyor. Doğu Anadolu Bölgesinde de nisan ayında bölge genelinde yağışlar yeterli seviyede seyrederken tarımsal kuraklık riski bulunmuyor."




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