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Gündem Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresundaki selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacaklarını açıkladı
GİRESUN

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacaklarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacaklarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi. Selde fındığı zarar gören 65 yaşındaki Fatma Kuşluhan ile bir süre görüşen Pakdemirli, "Ne kadar zararın varsa karşılayacağız, söz veriyorum. 100 ocağın kadar fındığını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Giresun'nda ilçe esnafıyla görüşen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, talepleri dinledi.

Pakdemirli ziyareti sırasında afetzedelere her türlü desteğin verileceğini, kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
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Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan çalışmaları, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. İlçede 46 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini ve dere hattının genişletildiğini belirten Kurum, 'Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemleri alıyoruz. Buralar (dere kenarı) peyzaj ile donatılacak, vatandaşımız burada soluklanacak, nefes alacak. Yeni bir Dereli inşa ediyoruz yukarıya. Karadeniz mimarisinde 'Küme evleri' adında bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tüm çalışmaları bir, iki ayda tamamlamış olacağız inşallah' ifadelerini kullandı.


  • Selde fındığı zarar gören 65 yaşındaki Fatma Kuşluhan ile bir süre görüşen Pakdemirli, "Ne kadar zararın varsa karşılayacağız, söz veriyorum. 100 ocağın kadar fındığını vereceğiz." dedi.

İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı devam ediyor, vatandaşlar ekiplerin yardımıyla evlerini boşaltmayı sürdürüyor.

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