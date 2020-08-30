Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacaklarını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacaklarını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi. Selde fındığı zarar gören 65 yaşındaki Fatma Kuşluhan ile bir süre görüşen Pakdemirli, "Ne kadar zararın varsa karşılayacağız, söz veriyorum. 100 ocağın kadar fındığını vereceğiz." ifadelerini kullandı.