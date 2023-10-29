TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin halkı geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda yanımızdaydı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis/Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde düzenlenen törende konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını ve Birinci Meclis’in üyelerini yad eden Kurtulmuş, 100 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla bir arada olduklarının altını çizdi.

Kurtulmuş, Sakarya Meydan Muharebesi’nin milletin özgürlüğü ve düşmandan kurtulması için en önemli safhalardan birini oluşturduğunu belirterek, "Bu milletin, bu Meclis’in, bu toprakların tek sahibi olduğunun, 5 bin 713 şehit, 18 bin 480 gazinin kanlarıyla kanıtlanan bir büyük savaştı. Allah rahmet eylesin, ismini taşımaktan onur duyduğum, rahmetli dedem merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş da Sakarya Meydan Muharebesi’nde sağ kalça kemiğinden aldığı bir kurşun yarasıyla malulen emekli olmuş ve ondan sonraki hayatını da aksayarak geçirmek durumunda kalan bir gaziydi" ifadelerini kullandı.Ahirete intikal eden şehit ve gazilere Allah’tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Cumhuriyet’e erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının bugünkü Türkiye’ye geçişimizin zorlu ve ağır hatıraların hatıralarıyla birlikte biçilmiştir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş olan bir milletiz" diye konuştu.





"554 Filistinli şehidimiz mevcut"

"Dün Osmanlı cihan devletini parçalayabilmek adına birleşen tüm şer güçlerin bugün de Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmekle meşgul olduklarını hepimiz üzülerek izliyoruz" diye devam eden Kurtulmuş, uzun yıllardır öldürülen ve soykırıma tabi tutulan Gazze halkının, geçen yüzyılda Cumhuriyet’e giden tüm savaşlarda rol aldığına dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Fedai can eden Filistinli, Gazzeli şehitlerimiz, dedelerimizle birlikte toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi yatmaktadırlar. Onların hep birlikte toprağı vatan kılan şehadet şerbetini hamdederek, şükrederek içtiklerini biliyoruz. Genelkurmay Başkanlığımızın şehit defterlerinde isimleri yazılı olan, yani isimlerini bildiğimiz ve tespit ettiğimiz 554 Filistinli şehidimiz mevcuttur. Bunların her birisini saygıyla anıyorum."

Cumhuriyet’in kuruluş aşamasındaki mücadelelere vurgu yapan Kurtulmuş, "Ecdadımız, bütün bu cephelerde o mücadeleyi vermeselerdi, emperyalizme karşı vücutlarını, ruhlarını ve geçmişlerini siper ederek direnmeselerdi, Anadolu’nun kurtuluşunu gerçekleştiremeyeceğimiz gibi bugün bağımsız, başı dik bir özgür millet olarak da yeryüzünde yerimizi alamayacaktık" dedi.





"Mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak"

1923’ten bugüne Cumhuriyet’i koruyup değerler dünyasıyla yaşatarak, demokrasiyi hayata geçirerek ve millet iradesinin üstünlüğüne inanarak geldiklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki emperyalistler ya da yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve dünyada hakkın, adaletin egemen olduğu bir düzene geçilecektir. Cumhuriyet’in ruhunda demokrasiyi, hukuk güvenliğini, eşitliği, insan ve millet sevgisini, yurttaş olarak sorumluluk aidiyetini, birbirimize saygıyı, millet kimliğini, dünden yarına umutlarımızı taşıdık. Bu meyanda, Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır. Bu kutsal çatı altında görev yapan milletvekilleri olarak en büyük şevk kaynağımız, Meclis’imizde milletimizin duyduğu güven ve Cumhuriyet’imizin sonraki asırlara çok daha güçlü bir şekilde taşıyabilme arzusunun verdiği heyecandır."





"TBMM daima milletimizin aynadaki sureti olmuştur"

Kurtulmuş, TBMM’nin Cumhuriyet’in, demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin teminatı olduğunu aktararak, "Meclis’imiz aynı zamanda ülkemizin bütün sorunlarının asli çözüm yeridir. Burada sağduyu, vicdani özen, ortak akıl, diyalog ve uzlaşı kanallarını kullanarak çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yoktur. TBMM daima milletimizin aynadaki sureti olmuştur. Şüphesiz ki TBMM’nin çatısı altında siyasi partilerimizin, farklı siyasi görüşlerimizin var olması demokrasinin bir gereğidir ve ülkemiz için bir zenginlik, bir kazanımdır" değerlendirmesini yaptı.





"Milletimizi Cumhuriyet’in ikinci asrına taşımak için cansiperane bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

Milletvekillerinin dile getirdiği farklı görüşlerin, milleti daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya ulaştırma çabalarının bir tezahürü olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Demokrasilerde ihtilaflardan, farklı görüşlerden çekinilmez, korkulmaz. Çünkü demokrasilerde farklı fikirler, ihtilaf vesilesidir ama tefrika vesilesi değildir. Demokrasilerde ihtilafı bir zenginlik aracı olarak göreceğiz ve ötekileştirmelere fırsat vermeden milletin vekilleri olarak milletimizi, Cumhuriyet’imizin ikinci asrına taşımak için cansiperane bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.





"Cumhuriyet’imizi kusursuz bir demokrasiyle taçlandıracağız"

"Cumhuriyet’imizin 100. yılında ülkemiz ve milletimiz için nice yüz yıllara erişmek dileği ve inancıyla omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz" vurgusunu yapan Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Bizden evvelki asırda Cumhuriyet’i bugünlere kadar getiren herkese şükran borcumuzu ödeyebilmek için, ülkemizi daha güçlü yarınlara doğru taşımak hepimizin ortak ve kutsal görevidir. İnşallah Türkiye’yi sadece çağdaş muasır seviyesine ulaştırmak değil, çok ötesine taşımak için canla, başla, gece, gündüz azimle, gayretle çalışacağız. İlk Meclis’tekilerin ortak fikri olan, Türkiye’yi mandacılara teslim etmemek, Türkiye’yi bağımsız bir ülke olarak ayağa kaldırma fikrini daha da ileriye götürerek her alanda tam bağımsız Türkiye’yi inşa etmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Cumhuriyet’imizi milletimizle buluşturduğumuz gibi kusursuz bir demokrasiyle taçlandıracağız ve Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılı Allah’ın izni, sizin gayretiniz, milletimizin çabasıyla sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’nin yüzyılı olacak."



















