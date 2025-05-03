TEKNOFEST'e ziyaretçi akını: İlk günde 62 bin

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) büyük ilgi gördü. Festival, ilk gününde 62 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor. Festivali ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti. TEKNOFEST KKTC ikinci günü ise Bayraktar TB2 ve T129 ATAK uçuş gösterileriyle başladı. Ardından CN 235 Paraşüt Atlayışı gerçekleşti.





116 STANTTA ETKİNLİK

Önceki gün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor. Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştiriliyor. Organizasyonda, teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.





RUM BASINI DİKKATLE TAKİP EDİYOR

TEKNOFEST KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınında geniş yankı buldu. Kathimerini Kıbrıs gazetesi, haberinde TEKNOFEST'in havacılık, uzay ve teknoloji konularında dünyada düzenlenen "en büyük festival" olduğuna dikkat çekti. Rum tarafında yayın yapan Omega TV de akşam bülteninde TEKNOFEST'e yer verdi. Haberde, festival için ‘güç gösterisi’ ifadesi kullanılarak, SOLOTÜRK ve insansız hava uçaklarının gösterisine dikkat çekildi.





PATLAYICILARA ‘ROBOT KÖPEK’LE MÜDAHALE

Patlayıcı madde imha timleri, Jandarma envanterine katılan ve 'robot köpek' olarak anılan, robotik kol ile donatılmış dört bacaklı yeni nesil robot sayesinde tehlikeli görevlerde teknolojik destek alacak.





HUTBEDE BİLİM VURGUSU

TEKNOFEST alanındaki mescitte kılınan cuma namazı öncesinde okunan hutbede, teknoloji, bilim ve sanayinin önemi vurgulandı. Hutbede, İslam'ın insanın aklını kullanmasını, araştırmasını, öğrenmesini ve faydalı ilimlerle uğraşmasını teşvik eden bir din olduğu dile getirildi.



