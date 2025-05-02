YTB desteğiyle yurt dışında yaşayan 34 Türk öğrenci TEKNOFEST KKTC'de

YTB, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yurt dışında yaşayan öğrencilerin yer alması amacıyla her yıl destek vermeye devam ediyor. Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa ve İsviçre'den oluşan 7 ülkeden toplam 34 öğrenciyi, TEKNOFEST 2025 KKTC'ye götüren YTB, yurt dışındaki gençlerin ana vatan ile ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. YTB, festival süresince öğrencilerin KKTC'de konaklama masraflarını, konaklama yeri ve festival arası transferini karşılıyor. YTB ayrıca öğrencilere, 200 Euro'ya kadar da ulaşım desteği sağlıyor.