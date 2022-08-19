Telefon tamiri için gelen müşterilerine kitap okutuyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde telefon tamircisi olarak hizmet veren Sedat Ayaz, iş yerine gelen müşterilerin kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla telefon tamiri sırasında kitap okuyanlara yüzde 20 indirim yapıyor.

Tatvan’da 17 yıldır hizmet veren telefon tamircisi Sedat Ayaz, dükkânını kütüphaneye çevirdi. İş yerinde önce boş vaktini değerlendirmek için kitap okumaya başlayan Ayaz, daha sonra okuduğu kitap sayısı artınca iş yerinin bir bölümüne raf yaptırarak kitaplarını koymaya başladı. Dükkâna gelen müşterilerine boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığının arttırılması için ilginç bir çalışmaya imza atan Ayaz, kitap okuyan müşterilerine telefon tamirinde yüzde 20 indirim yapıyor. Dükkâna gelen müşterilerin kitap okuma alışkanlığını arttırması için kitaplık yaptıklarını belirten Ayaz, amacının vatandaşların okuma seviyesini yükseltip, aynı zamanda Bitlisli yazarları ve eserlerini tanıtmak olduğunu söyledi.

“Telefon tamiri sırasında kitap okuyan arkadaşlara yüzde 20 indirim yapıyoruz”

Kitap okuyan müşterilere indirim yaptıklarını vurgulayan Sedat Ayaz, “17 yıldır telefon tamir sektöründeyim. Bu işe girişmeden önce aklımda bu tarz çalışmalar vardı. Buradaki amacımız insanları biraz bilinçlendirmek, Bitlisli kitapseverleri kitaplarla buluşturmak. Aynı zamanda Bitlisli yazarlardan da destek bekliyoruz. Kitaplarını burada okutup memleketimizi tanıtalım. Telefon tamiri sırasında kitap okuyan arkadaşlara da yüzde 20 indirim yapıyoruz. Esnaf arkadaşlara da günübirlik kitaplar veriyoruz. Günlük kitaplarını bitirenler var başka kitaplarla değiştirip tekrardan getirenler oluyor. Yeni bir kitaba geçtikleri zaman hem biz seviniyoruz hem de insanları bilinçlendiriyoruz. Herkesten olumlu tepkiler aldım. Özellikle telefon tamiri sektöründeki arkadaşlarım bu hareketi takdir etti. Elektrikçi arkadaşımız ilk açtığımız zaman epey bize destek verdi ve kendisinden birkaç adet kitap talebinde de bulunduk. Okudukları kitapları bize vererek yardımcı oldu. Bu fikir sürekli vardı ama destek bulamıyorduk ya da insanlar saçma karşılar diye yapamıyorduk. Ama biz de zincirlerimizi kırdık. Amacımız hem genç hem de yetişkin kesimin kitap okuma alışkanlığını tekrardan kazanmasıdır” diye konuştu.

Müşteriler, telefonun tamir edilme süresince kitap okuyarak zamanlarını değerlendirirken, aynı zamanda yüzde 20’lik indirimden de yararlanıyor. Telefonlarını tamir etmek için dükkâna gelen müşteriler ise telefonları yapılırken boş zamanlarını değerlendirmek için kitap okumaya başladıklarını belirterek, bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Fikrin çok güzel olduğunu söyleyen İhsan Ölgen adlı vatandaş ise “Telefonum arızalı olduğu için buraya tamire geldim. Tamirde öğrendim ki dükkânda kitaplık açılmış ve kitap okuyanlara bir indirim yapılıyor. Çok güzel, bütün arkadaşlara öneriyorum buraya gelsinler. Hem kitaplarını okurlar hem de telefonlarını yaptırarak indirimden faydalanabilirler. Gayet güzel bir fikir olmuş” dedi.

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FOTOĞRAF 14 Tarihi dokunun ön plana çıkarılması ve şehrin nefes alması için başlatılan proje çerçevesinde yıkılan iş yerlerinin altında kalan özellikle köprüler ilk günkü ihtişamını koruyarak tekrardan ortaya çıktı. Ayrıca yapıların altında kalan köprüler gibi yine betonarme yapıların arkalarında kalan hamam ve cami gibi yüzlerce yıllık eserler ise yine tam anlamıyla gün yüzüne çıkarıldı. Projenin tamamlandığında Bitlis’i eskiden olduğu gibi bugün de cazibe merkezi haline getireceğini belirten Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bitlis’i Bitlis’e, tüm Türkiye’ye ve dünyaya hediye etmiş olacağız. Bitlis Deresi üzerinde şu anda çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz.\" \"Geçtiğimiz yıllarda dere üzerine yerleşmiş bulunan imara aykırı ve dere üzerinde risk teşkil eden binaları geçen yıl ağustos ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talimatı ile yıkmak ve boşaltmak durumunda kalmıştık. Derenin üzeri temizlendikten sonra derenin üzerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ihale ile çok güzel bir alan oluşturuyoruz. Müteahhit firmamız çalışmalarına başladı. Şu anda da devam ediyor. \" \"Kendisine verilen süre bu yılsonuna kadar. Netice itibari ile derenin gerek içindeki dere yatağı düzenlemesi ve derenin kenarındaki millet bahçesi sıfatıyla yapılan alanı, ağaçlandırmalar, gezme ve dinlenme alanlarının tamamı bu yılsonuna kadar bitecek” dedi. Dere üzerinde yapmış oldukları boşaltma faaliyetinden sonra çok sayıda tarihi eserin de gün yüzüne çıktığını ifade eden Vali Çağatay, “Tam 14 tane tarihi köprü ortaya çıktı. Bunların çok küçük bir kısmı gözle görünüyordu. Ama bize hakikaten gördüğümüz zaman şaşırtan bir sayıda köprüye kavuşmuş oldu. Bunların restorasyonunu mevzuat gereği Karayolları Genel Müdürlüğümüz yapacak. Bu köprülerin ihalesi de önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu köprüler 500 ile 600’er yıllık köprüler.\" \"Aynı zamanda yine dere üzerinde Hazo Hanı, Behiye Camisi ve Paşa Hamamı isimli tarihi alanlarımızın restorasyon projeleri yapılmıştı. Bu yıkım faaliyetinden sonra onlarında ihaleleri yapıldı. Şu anda müteahhit firmalar girdi çalışıyorlar. Onlar bu yılsonuna yetişmeyecek ama 2023 yılı sonuna kadar bitmiş olacak\" \" Netice itibari ile esasen çok güzel bir tarihi alanı biz Bitlis’e, tüm Türkiye’ye ve dünyaya hediye etmiş olacağız. Çok sayıda vatandaşımız Bitlis’i merak edip gelmek istiyor. Biz böyle bir çalışmayı yürütmekten gerçekten çok gururluyuz mutluyuz. İnşallah Bitlis hakikaten sahip olduğu o kadim kent kimliğine asıl şimdi göstererek kavuşmuş olacak” diye konuştu. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vatandaşlardan çok sayıda Bitlis Kalesi ile ilgili soru aldıklarını da sözlerine ekleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:<br>“Bu yürüttüğümüz çalışmalarla beraber tabi Bitlis Kalesi de çok muazzam bir şekilde kendini gösterdi. Binlerce yıllık tarihe sahip Bitlis’imizin en güzel varlıklarından birisi de Bitlis Kalesi’dir. Şehrin tam ortasında, hakim bir görüntünde. Vatandaşlarımız en çok ‘kaleyi ne zaman gezebileceğiz, ne zaman oradan bir seyir imkanına kavuşacağız’ diye bize sorular soruyordu.\" \"Bununda müjdesini ben buradan vatandaşlarımıza vermiş olayım. Önümüzdeki günlerde kalede iki tane seyir terasının yapımı ve üzerinde gezinti alanı ihalesini yapıyoruz. Bu yıl sonuna kadarda vatandaşlarımız burada gezme imkanına kavuşacak.” Bitlis'te gün yüzüne çıktı: Türkiye ve dünyaya hediye Bitlis'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi' çerçevesinde yapılan yıkımın ardından onlarca tarihi yapı gün yüzüne çıktı. BiP'te paylaş

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