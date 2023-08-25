Terörle mücadele teröristle yapılmaz

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1102’ye ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.