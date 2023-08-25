Terörle mücadele teröristle yapılmaz

Zeki Aktürk.
Milli Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1102’ye ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.
BİR AN ÖNCE DURDURULMALI
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile Suriye’nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin, “ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani terörle mücadele, teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz, PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” dedi.