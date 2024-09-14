TİKA'dan Kırım Türklerine Kiev’de mezarlık

Rusya’nın on yıl önce ilhak ettiği Kırım’ın en üst ağızdan Ukrayna’ya iade edilmesini savunan Türkiye, bölgeyi yönelik ilgisini diri tutuyor. Vatanlarını terk ederek Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde yaşamaya başlayan Kırım Tatar halkının cenaze törenlerinin ve İslami defin şartlarının sağlanması için TİKA’nın başlattığı girişim sonuçlandı. Kiev’e 20 km uzaklıkta Chaiky semtinde bulunan mezarlıkta 6 bin metrekarelik bir arazinin Müslüman mezarlığı için tahsisi sağlandı. İhtiyaç duyulan çevre düzenlemesi ve defin için uygun alanlar TİKA tarafından yapılacak.