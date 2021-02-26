Gündem Tokatta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı Virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi
TOKAT

Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı: Virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi

Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı: Virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloya göre, 15-21 Şubat tarihlerinde nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta bir köy, bir mahalle ve bir belde karantinaya alındı. Vakaların yaşandığı köy ve beldeye cenaze için il dışından gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Polis ve jandarma ekipleri karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarını kapattı.
Polis ve jandarma ekipleri karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Sağlık Bakanlığının 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da sırasıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Tokat, geçen hafta 118,52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta 149,20 ile 6'ncı sıraya yükseldi.

Kayseri'de 150 hanenin 50’sinde virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı
GÜNDEM
Kayseri'de 150 hanenin 50’sinde virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı

DHA
Tokat'ta bir köy, bir mahalle ve bir belde karantinaya alındı.

Kentte koronavirüse karşı denetimler sürerken, Erbaa ilçesinde Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesi ve Zile ilçesine bağlı Boldacı köyünde vakalar görüldü. Bunun üzerine ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, bu yerleşim yerlerinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

DHA
Tokat'ta bir köy, bir mahalle ve bir belde karantinaya alındı.

Trabzon'da cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı: Mahalle ikinci kez karantinaya alındı
GÜNDEM
Trabzon'da cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı: Mahalle ikinci kez karantinaya alındı

Karantinaya alınan köy ve beldede il dışından cenazeye katılım için gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Tokat kent merkezinde ise polis ekiplerince caddede denetimler devam ediyor. Cuma namazı öncesi polis ekipleri cami avlusunda sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarılarda bulundu.

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