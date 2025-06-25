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TOKİ’den İstanbul’da kiraları düşürecek hamle: Vatandaş devletin kiracısı olacak

TOKİ’den İstanbul’da kiraları düşürecek hamle: Vatandaş devletin kiracısı olacak

16:5325/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a TOKİ eliyle kiralık konut müjdesi.
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a TOKİ eliyle kiralık konut müjdesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konutlar inşa edilecek. İstanbul'da kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında konuştu.

Bakan Kurum, yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi daha başlatacaklarını aktararak,
"Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz"
ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da ayrı olarak kiralık konut yapacağız"

İstanbul için bir başka müjde daha paylaşan Kurum şunları açıkladı:

"İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu yakasında Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımız için bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız."
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TOKİ’den İstanbul’da kiraları düşürecek hamle: Vatandaş devletin kiracısı olacak
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